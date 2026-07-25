La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) recibió un duro revés en su búsqueda de iniciar un nuevo ciclo para la selección nacional. Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en el entrenador de la "Azzurra" y descartó asumir el desafío tras cerrar una exitosa etapa al frente del Manchester City.
Italia recibió un "no" de Guardiola y continúa la búsqueda de entrenador
El entrenador español declinó la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol para asumir la conducción de la selección nacional tras finalizar su exitoso ciclo en el Manchester City. También quedó descartada la incorporación de Gianluigi Buffon a la nueva estructura deportiva.
El técnico español, que actualmente se encuentra sin club, mantuvo conversaciones con dirigentes de la federación para conocer el proyecto deportivo, aunque finalmente decidió no aceptar la oferta y prolongar su alejamiento de la actividad.
Italia buscaba un golpe de efecto
La FIGC había elegido a Guardiola como el principal candidato para encabezar un profundo proceso de renovación deportiva, con el objetivo de devolver a Italia al primer plano del fútbol internacional.
La dirigencia entendía que el ex entrenador de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City reunía la experiencia y el prestigio necesarios para liderar una nueva etapa tanto en el aspecto futbolístico como institucional.
Además, el vínculo del entrenador con el fútbol italiano fortalecía esa posibilidad. Durante su carrera como jugador vistió las camisetas de Brescia y Roma, experiencia que le permitió conocer de cerca el ambiente del calcio.
Sin embargo, el entrenador catalán optó por no asumir un nuevo desafío de manera inmediata.
El final de una era en Manchester City
Guardiola concluyó recientemente uno de los ciclos más exitosos de la historia del Manchester City.
Desde su llegada en 2016 condujo al conjunto inglés a la conquista de múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo la primera Liga de Campeones de Europa del club, consolidándose como uno de los entrenadores más influyentes del fútbol contemporáneo.
Tras ese extenso período, el español decidió tomarse un tiempo antes de definir su próximo destino profesional.
La "Azzurra" deberá redefinir su proyecto
La negativa de Guardiola obliga ahora a la Federación Italiana a reactivar la búsqueda de un entrenador que encabece la reconstrucción del seleccionado.
En paralelo, también quedó descartada la incorporación de Gianluigi Buffon a la estructura dirigencial de la selección. El histórico arquero, campeón del mundo en Alemania 2006 y uno de los máximos referentes del fútbol italiano, era considerado como una posible pieza para integrar el nuevo proyecto institucional.
Con ambas opciones fuera de escena, la dirigencia de la FIGC deberá reformular los pasos de una renovación que busca devolver a la selección italiana el protagonismo perdido en los últimos años y sentar las bases de un nuevo ciclo deportivo.