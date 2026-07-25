Se cayó el gran objetivo

Italia recibió un "no" de Guardiola y continúa la búsqueda de entrenador

El entrenador español declinó la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol para asumir la conducción de la selección nacional tras finalizar su exitoso ciclo en el Manchester City. También quedó descartada la incorporación de Gianluigi Buffon a la nueva estructura deportiva.