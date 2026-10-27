Jannik Sinner confirmó su participación en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición que se disputará en Riad, Arabia Saudita, entre el 27 y el 30 de diciembre. De esta manera, el tenista italiano volverá a competir tras varios meses de inactividad por una lesión en la rodilla derecha.
Sinner confirmó su regreso: volverá a las canchas en diciembre tras varios meses de inactividad
Participará del Six Kings Slam de Riad, en Arabia Saudita, del 27 al 30 de diciembre. Después de anunciar que daba por terminada su temporada 2026 por una lesión en la rodilla derecha, el cambio de fecha del torneo de exhibición le permitirá volver a las canchas antes de lo previsto.
El anuncio sorprendió porque, a comienzos de octubre, el número uno del ranking ATP había comunicado que no volvería a jugar durante 2026. Sin embargo, la postergación del certamen saudí, que originalmente estaba previsto para octubre, modificó sus planes y abrió la posibilidad de regresar antes de finalizar el año.
La participación de Sinner fue anunciada por los organizadores y confirmada a través de sus redes sociales. El italiano buscará defender los títulos conseguidos en las dos primeras ediciones del Six Kings Slam, en las que derrotó al español Carlos Alcaraz en ambas finales.
La lesión que lo alejó de las canchas
El italiano no disputa un partido desde julio, cuando conquistó Wimbledon tras vencer al alemán Alexander Zverev en la final. Desde entonces, los problemas físicos en la rodilla derecha lo obligaron a interrumpir su calendario y a perderse varios torneos importantes.
Entre las competencias que no pudo disputar se encuentran el Abierto de Estados Unidos, los Masters 1000 de Canadá, Cincinnati y Shanghái, además de las Finales ATP de Turín, previstas para el cierre de la temporada.
El 6 de octubre, Sinner había explicado su decisión de priorizar la recuperación y cuidar su carrera a largo plazo.
«Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí», expresó entonces en un mensaje dirigido a sus seguidores.
Defenderá el título en el Six Kings Slam
El regreso de Sinner se producirá en un torneo de exhibición que reúne a algunas de las principales figuras del tenis mundial y que no otorga puntos para el ranking ATP.
Además del italiano, el cuadro de esta edición incluye a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Miñaur. Sinner intentará conquistar el certamen por tercera vez consecutiva, luego de imponerse en las finales de 2024 y 2025 ante Alcaraz.
El torneo estaba programado originalmente para disputarse entre el 21 y el 24 de octubre, pero fue postergado por razones de seguridad en la región. El cambio de calendario permitió la reincorporación del italiano, que había sido reemplazado inicialmente por el estadounidense Learner Tien.
Así, el Six Kings Slam marcará el regreso de Sinner a la competencia antes del comienzo de la temporada 2027, aunque su participación en un torneo de exhibición no implica por sí sola que esté confirmada su disponibilidad para el circuito oficial.