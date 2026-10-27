Tenis

Sinner confirmó su regreso: volverá a las canchas en diciembre tras varios meses de inactividad

Participará del Six Kings Slam de Riad, en Arabia Saudita, del 27 al 30 de diciembre. Después de anunciar que daba por terminada su temporada 2026 por una lesión en la rodilla derecha, el cambio de fecha del torneo de exhibición le permitirá volver a las canchas antes de lo previsto.