El venadense Jeremías Cedrez se consagró campeón mundial de pelota paleta con la Selección Argentina, en la especialidad Pelota Cuero Trinquete, y celebró el título con un mensaje en sus redes sociales, donde repasó el esfuerzo realizado por el equipo, el vínculo con sus compañeros y el acompañamiento de su familia durante su trayectoria deportiva.
Jeremías Cedrez celebró la consagración de Argentina en el Mundial de Pelota Vasca
El pelotari venadense compartió un mensaje de agradecimiento a sus compañeros, familiares y a quienes lo acompañaron durante su carrera deportiva. Venado Tuerto ya cuenta con 12 campeones mundiales nacidos en la ciudad.
La consagración representa un nuevo logro para el deporte de Venado Tuerto, reconocida como Capital Nacional de la Pelota Paleta, y permite ampliar a 12 la nómina histórica de campeones mundiales nacidos en la ciudad.
Tras obtener el título, Cedrez publicó un extenso mensaje en Instagram en el que expresó su agradecimiento al plantel argentino y recordó el trabajo realizado durante la preparación y la competencia.
“Argentina ya salió campeón. No me quedan palabras más que de agradecimiento. Gracias equipo por esta tremenda locura, por esas hermosas semanas que pasamos juntos. Gracias por hacer tremendo sacrificio como lo vienen haciendo durante toda su carrera”, escribió el deportista.
En esa misma publicación, Cedrez hizo referencia al esfuerzo realizado por el equipo para alcanzar el resultado, especialmente en una modalidad que requiere una preparación específica.
“Y más en una especialidad que jugamos muy seguido. Pero todo sacrificio tiene sus recompensas y acá están, somos campeones”, expresó.
De admirarlos desde chico a compartir un título mundial
Uno de los pasajes más personales de su publicación estuvo dedicado a sus compañeros Facundo Andreasen, Pulvio Villegas y Camilo Barra, a quienes agradeció tanto por su desempeño deportivo como por la relación construida durante el campeonato.
“Contento del hermoso grupo que se formó dentro y, lo más importante, fuera de la cancha. Eso habla de la humanidad que tienen los tres”, manifestó Cedrez.
El pelotari venadense también recordó que durante su infancia seguía las carreras de quienes terminaron convirtiéndose en sus compañeros de selección, una circunstancia que le dio un significado particular a la conquista mundial.
“Mis ídolos y referentes de chiquito, y hoy poder estar compartiendo selección con ustedes es un sueño cumplido”, expresó.
Además, dedicó unas palabras especiales a Camilo Barra, a quien definió como una persona fundamental en su acercamiento a la disciplina.
“Y Camilo, mi hermano mayor durante todo el mundial, un amigo que me dio este hermoso deporte, un jugador increíble, pero sobre todo mejor persona, que eso es lo que te hace grande”, escribió.
El reconocimiento a su familia y a quienes lo acompañaron
Cedrez también dedicó parte de su mensaje a su familia, a la que reconoció por el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera, especialmente durante los momentos de mayor dificultad.
“Agradecer a mi familia por estar ahí siempre, sean cuales sean los resultados, por apoyarme en todo, por seguirme para todos lados, por nunca dejarme faltar nada, hasta en los momentos que estaban complicados hacían lo posible para que yo logre mis sueños”, señaló.
En otro tramo de la publicación, agradeció especialmente a Flavio Algarbe por su trabajo durante el proceso de preparación y competencia, además de mencionar a las firmas e instituciones que colaboraron con su actividad deportiva.
Venado Tuerto ya tiene 12 campeones mundiales de pelota paleta
Con esta consagración, Jeremías Cedrez se suma al selecto grupo de campeones mundiales de pelota paleta nacidos en Venado Tuerto, integrado por Alejandro Tarducci, Federico Elortondo, Cristian Algarbe, Flavio Algarbe, Oscar Martiarena, Sergio Supan, Fernando Elortondo, Rodrigo Moyano, Román Maldonado, Agustín Maldonado y Bernardo Algarbe.
De esta manera, Venado Tuerto alcanza los 12 campeones mundiales nacidos en la ciudad, una cifra que refleja la trayectoria local en esta disciplina y la presencia de sus deportistas en competencias internacionales.
La reciente consagración de los hermanos Román y Agustín Maldonado, campeones en Pelota Cuero Frontón 36 Metros, también forma parte de esta historia. A ellos se suma Guillermo Osorio, oriundo de Formosa y radicado en Venado Tuerto, quien obtuvo el título mundial en Paleta Goma Trinquete, aunque no integra la nómina de los 12 nacidos en la ciudad.
Para Cedrez, el campeonato también significó cumplir un objetivo personal después de años de entrenamiento, competencias y sacrificios compartidos con su entorno.
“Y poder cumplirlos me llena de orgullo, por todo el sacrificio que hicieron durante toda mi carrera deportiva. Simplemente gracias por todo”, expresó al referirse a su familia.
Finalmente, el campeón mundial dejó un mensaje para quienes acompañaron al seleccionado argentino durante el torneo: “Seguimos dejando a la Argentina en lo más alto. Seguimos con todo. Gracias a todos”.