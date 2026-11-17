El exboxeador venezolano Jorge Linares, una de las figuras más reconocidas del pugilismo de su país, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, Estados Unidos.
Quién es Jorge Linares, el excampeón mundial de boxeo detenido por el ICE en Texas
El venezolano fue interceptado por agentes migratorios en El Paso cuando se preparaba para regresar a Miami, donde reside. Sus abogados aseguraron que se encuentra legalmente en Estados Unidos y que colaboró con las autoridades.
El propio deportista confirmó que se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias mediante una publicación en sus redes sociales. Horas más tarde, su entorno y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ratificaron la información.
El mensaje tras quedar bajo custodia
La noticia se conoció el domingo por la mañana, cuando Linares publicó en su cuenta de X: “Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura”.
De acuerdo con la información que trascendió, el excampeón mundial había participado de un evento deportivo y se preparaba para tomar un vuelo de regreso a Miami, ciudad donde reside, cuando quedó a disposición de los agentes migratorios.
La situación fue confirmada posteriormente por Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, quien expresó públicamente su respaldo al deportista.
“Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia. Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge”, escribió.
Qué dijeron los abogados
Tras conocerse la detención, el estudio jurídico Wilner & O’Reilly, representante legal del exboxeador, difundió un comunicado para brindar detalles sobre su situación.
Los abogados aseguraron que Linares se encuentra legalmente en Estados Unidos y que colaboró con las autoridades durante el procedimiento.
“El señor Linares se encuentra legalmente en los Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades. Estamos trabajando de manera estrecha con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver este asunto lo antes posible”, señalaron.
Además, manifestaron confianza en la situación migratoria del venezolano y solicitaron paciencia mientras continúan las gestiones correspondientes.
Por el momento, no se dieron a conocer los motivos concretos que provocaron la intervención de ICE ni se informó cuándo podría recuperar la libertad. La agencia AFP indicó que había solicitado explicaciones al organismo migratorio, aunque todavía no había recibido una respuesta oficial.
Quién es Jorge Linares
Nacido en Barinas, Venezuela, Linares construyó una destacada trayectoria internacional y se convirtió en uno de los principales representantes del boxeo de su país durante las últimas dos décadas.
A lo largo de su carrera consiguió campeonatos mundiales en tres divisiones: pluma, superpluma y ligero.
Su primer título importante llegó en 2007, cuando se consagró campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Al año siguiente obtuvo el cinturón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que mantuvo hasta 2009.
Posteriormente, alcanzó la cima de la categoría ligero, donde consiguió los títulos de la AMB y del CMB, que defendió durante el período comprendido entre 2014 y 2018.
Su retiro del boxeo profesional
La última presentación de Linares como profesional fue en 2023, cuando cayó frente al británico Jack Catterall en Liverpool. Después de ese combate, decidió poner fin a su carrera deportiva.
Se retiró con un registro de 47 victorias, 29 de ellas por nocaut, y nueve derrotas.
Mientras tanto, su situación en Estados Unidos permanece bajo seguimiento de sus abogados, que trabajan junto con las autoridades migratorias para resolver el procedimiento.