El automovilismo argentino atraviesa un día de luto por la muerte de Jorge Pedersoli, uno de los preparadores de motores más destacados de la historia del Turismo Carretera. Tenía 84 años y dejó una trayectoria marcada por campeonatos, grandes pilotos y autos que quedaron en la memoria de la categoría.
Murió Jorge Pedersoli, el histórico preparador de motores del Turismo Carretera
Su trayectoria quedó marcada por 14 campeonatos junto a grandes figuras de la categoría, además de su participación en algunos de los autos más recordados del automovilismo argentino.
Su trabajo detrás de escena fue determinante para alcanzar 14 campeonatos de Turismo Carretera: diez con Chevrolet, tres con Dodge y uno con Ford. A lo largo de su carrera, estuvo vinculado con figuras como Roberto Mouras, Juan María Traverso, Guillermo Ortelli y Christian Ledesma.
14 campeonatos
Pedersoli construyó su prestigio desde los talleres, donde desarrolló motores que terminaron siendo protagonistas de distintas épocas del TC.
Su primer campeonato en la categoría llegó en 1968, junto a Carlos Pairetti y el recordado “Trueno Naranja”. A partir de entonces, su nombre comenzó a quedar asociado al máximo nivel de preparación de motores del automovilismo nacional.
El último de sus 14 títulos llegó en 2007, cuando acompañó a Christian Ledesma en un nuevo campeonato con Chevrolet.
El histórico “7 de Oro”
Uno de los capítulos más recordados de la carrera de Pedersoli estuvo relacionado con Roberto Mouras. El preparador integró el equipo que desarrolló el histórico Chevrolet conocido como “7 de Oro”.
Con ese auto, Mouras consiguió seis victorias consecutivas en 1976, una marca que permanece como uno de los registros más destacados en la historia del Turismo Carretera.
La relación entre ambos no se limitó al ámbito deportivo. Pedersoli llegó a describir a Mouras como una persona muy cercana a su vida.
Años después, el preparador volvió a acompañarlo en otra etapa histórica: fue parte de los tres campeonatos consecutivos que Mouras obtuvo con Dodge entre 1983 y 1985.
También trabajó con Traverso y Ortelli
La extensa trayectoria de Pedersoli atravesó distintas generaciones del automovilismo argentino. Entre los pilotos con los que trabajó también estuvieron Juan María Traverso y Guillermo Ortelli, dos nombres fundamentales de la historia del Turismo Carretera.
Con Ortelli consiguió cuatro campeonatos en la categoría, mientras que su sociedad deportiva con Traverso representó otra de las etapas relevantes de su carrera.
Su capacidad para desarrollar y preparar motores le permitió mantenerse durante décadas como una figura de referencia dentro de los equipos que buscaban competir por los primeros puestos.
Un reconocimiento por su trayectoria
En noviembre del año pasado, Pedersoli recibió un reconocimiento como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, distinción que compartió con el preparador José Miguel Herceg.
En aquella oportunidad, volvió a referirse públicamente a su extensa trayectoria y a la importancia que tuvo el automovilismo en su vida.
Su legado quedó asociado a 14 campeonatos, pero también a los pilotos y vehículos que protagonizaron algunos de los momentos más recordados del Turismo Carretera.
Los restos de Jorge Pedersoli serán despedidos este viernes 28 de agosto a las 12.30 en la Capilla del Cementerio de la Chacarita.
Con su muerte, el automovilismo argentino despide a uno de los preparadores que dejaron una huella profunda en la historia del Turismo Carretera.