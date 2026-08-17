El reconocimiento internacional volvió a poner a un santafesino en el centro de la escena del boxeo. Marcos “Chino” Maidana, nacido en Margarita, fue incorporado al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada durante una ceremonia realizada en Las Vegas, ciudad donde protagonizó algunos de los combates más importantes de su carrera.
Orgullo santafesino: el "Chino" Maidana ingresó al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada
El exboxeador nacido en Margarita recibió la distinción durante la 14ª Gala Anual celebrada en The Orleans, donde fue homenajeado junto a reconocidas figuras internacionales de este deporte.
La distinción tuvo lugar el sábado 15 de agosto, en el marco de la 14ª Gala Anual del Salón de la Fama de Boxeo de Nevada (SNHOF), que se desarrolló en el hotel y casino The Orleans. La noticia fue celebrada como “un día histórico para el boxeo argentino”.
Una carrera marcada por los nocauts
Maidana nació el 17 de julio de 1983 en Margarita, Santa Fe, y desarrolló su trayectoria profesional entre 2004 y 2014. A lo largo de 40 combates, consiguió 35 triunfos, 31 de ellos por nocaut, y sufrió cinco derrotas, todas por decisión.
Su poder de golpeo lo convirtió en uno de los boxeadores más reconocidos de las categorías superligero y wélter. El momento más importante de su carrera llegó en diciembre de 2013, cuando derrotó por decisión unánime a Adrien Broner y conquistó el título mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
Enfrentamientos con Mayweather
El título obtenido ante Broner abrió la puerta a uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: los dos enfrentamientos contra Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas.
El primer combate se disputó en mayo de 2014 y terminó con una decisión mayoritaria favorable al estadounidense, aunque una de las tarjetas de los jueces marcó empate. Maidana planteó una pelea de gran intensidad y logró incomodar al entonces invicto Mayweather con su presión y agresividad.
Cuatro meses después volvieron a encontrarse sobre el ring. En la revancha, Mayweather se impuso por decisión unánime. Entre ambos enfrentamientos superaron las 1.800.000 compras de pay-per-view.
El 9 de agosto de 2016, Maidana confirmó su retiro del boxeo profesional, a los 33 años.
El reconocimiento en Las Vegas
La incorporación al SNHOF correspondió a la clase 2026. En esa misma camada también fueron incluidos Gennady Golovkin, Raúl Márquez, Gerry Cooney y Richard Slone.
La ceremonia también distinguió a integrantes de la clase 2025, entre ellos Laura Serrano, Antonio Tarver, Jorge “Maromero” Páez, Mikey García, Paulie Ayala, Ricky Hatton y Brad Goodman, de acuerdo con la información difundida por Las Vegas Review-Journal.
Las actividades comenzaron el viernes 14 de agosto con un encuentro entre los homenajeados y los aficionados en The Orleans. Allí hubo una jornada destinada a firmas y fotografías con los campeones. También se realizó un torneo de boxeo amateur patrocinado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con la presencia de su presidente, Mauricio Sulaimán.
La Gala de Inducción se llevó a cabo el sábado 15 y comenzó con una alfombra roja a las 18.
La etapa de Maidana después del retiro
Luego de abandonar el boxeo profesional, el santafesino continuó ligado a la actividad mediante Chino Maidana Promociones (CMP), empresa creada para impulsar a nuevos talentos argentinos y organizar eventos boxísticos.
La promotora también desarrolla iniciativas solidarias mediante donaciones destinadas a clubes y comunidades vulnerables de distintas zonas del país.
En las últimas semanas, la empresa mantuvo actividad deportiva en diferentes escenarios. En Hurlingham, Rateka Sánchez retuvo el título argentino wélter frente a Facundo Dávila, mientras que en San Lorenzo, Santa Fe, Lucas Fernández derrotó a Ángel Capdevila.
El próximo evento anunciado por la promotora tendrá lugar el 28 de agosto en Bragado. Allí, Nicolás “Demonio” Muguruza enfrentará a Abel “Pumita” Silva por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. La velada contará con la presencia de Maidana y una programación que incluirá también una decena de combates amateurs.
Con su incorporación al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada, el “Chino” suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria que tuvo como escenarios algunos de los rings más importantes del mundo y que lo convirtió en una de las figuras argentinas más reconocidas de su generación.