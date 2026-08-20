Max Verstappen eligió continuar la historia que comenzó hace una década. Red Bull anunció este jueves la renovación del contrato del neerlandés hasta finales de 2030, una decisión que termina con las versiones sobre una posible salida y representa un fuerte respaldo al proceso de reconstrucción que atraviesa el equipo.
Verstappen se queda en Red Bull: renovó por dos años y respaldó el proyecto de Mekies
El neerlandés extendió por dos años su contrato y apostó por el proyecto que encabeza Laurent Mekies. El anuncio llegó antes de su último Gran Premio como local en Zandvoort.
El vínculo anterior se extendía hasta 2028, pero el retroceso de Red Bull bajo las nuevas regulaciones había alimentado las especulaciones sobre el futuro del cuatro veces campeón mundial. La escudería perdió terreno frente a sus rivales y Verstappen todavía no consiguió ganar durante la temporada 2026, aunque subió cuatro veces al podio.
En ese contexto, su decisión adquiere una dimensión mayor: no renueva desde la comodidad de un auto dominante, sino mientras el equipo intenta recuperar el rendimiento que lo llevó a la cima de la Fórmula 1.
“Estoy realmente satisfecho con la extensión del contrato. Tenemos a las mejores personas y estoy emocionado de seguir trabajando junto a todos para volver a la cima”, expresó Verstappen.
El neerlandés explicó que ese continúa siendo el objetivo compartido y agradeció la confianza recibida por parte de Red Bull, Laurent Mekies y cada una de las personas que trabajan en la estructura de Milton Keynes.
“El equipo es como una segunda familia para mí y me siento muy en casa. Llegué con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que logramos juntos ha sido simplemente maravilloso: compartimos muchos momentos increíbles y ganamos cuatro Campeonatos del Mundo”, agregó.
Una relación que comenzó en 2016
Verstappen llegó a Red Bull durante la temporada 2016, después de haber iniciado su trayectoria en la Fórmula 1 con Toro Rosso, actualmente Racing Bulls. Desde entonces consiguió 71 victorias y cuatro títulos mundiales, y se convirtió en la figura central de uno de los ciclos más exitosos de la escudería.
El recorrido también atravesó momentos difíciles. Después de su última consagración en 2024, perdió el campeonato siguiente por apenas dos puntos frente a Lando Norris, en una temporada en la que McLaren conquistó los dos títulos.
La pérdida de competitividad se profundizó en 2026 y abrió interrogantes sobre la continuidad del piloto. Sin embargo, Verstappen decidió extender dos años el acuerdo que ya tenía y acompañar el proyecto encabezado por Mekies.
“Trabajar con Laurent durante más de un año ha sido genial. Veo una visión clara para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo”, afirmó.
El respaldo a Laurent Mekies
Mekies asumió como director de Red Bull en julio de 2025 y desde entonces conduce una etapa de reconstrucción. La renovación de Verstappen aparece como el respaldo más importante recibido por ese proyecto.
“Que Max continúe con nosotros y mantener al mejor piloto de la grilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull y para el automovilismo en general”, señaló el responsable del equipo.
Mekies sostuvo que pocas sociedades deportivas consiguieron lo alcanzado por Verstappen y Red Bull. También destacó la competitividad, la determinación y la influencia del neerlandés dentro de la estructura.
“La decisión de continuar este camino está basada en la confianza que Max y el equipo construyeron durante muchos años, así como en su confianza en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro”, explicó.
Un anuncio especial en Zandvoort
La confirmación llegó en la antesala del último Gran Premio de los Países Bajos, una competencia especialmente significativa para Verstappen. Zandvoort dejará el calendario de la Fórmula 1 en 2027 y este fin de semana será la última oportunidad, al menos por ahora, para que el neerlandés corra frente a su público.
“Hacer este anuncio durante el último Gran Premio en Zandvoort también es un gran momento para mí. Esperemos poder darles a los aficionados una despedida especial”, manifestó.
Verstappen y Red Bull ya escribieron juntos una de las etapas más importantes de la Fórmula 1 reciente. Ahora eligieron extender ese vínculo hasta 2030 con una meta conocida, aunque en un escenario diferente: reconstruir el camino que les permita volver a ganar.