Automovilismo

Sorpresa antes de Zandvoort: Lawson regresa a Red Bull y Tsunoda vuelve a competir

El piloto francés sufrió una lesión en la muñeca durante el receso de verano y no podrá competir en el Gran Premio de los Países Bajos. Su ausencia provocará dos cambios: Liam Lawson correrá junto a Max Verstappen y Yuki Tsunoda regresará a Racing Bulls.