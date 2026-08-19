Red Bull deberá afrontar el regreso de la Fórmula 1 sin uno de sus pilotos titulares. Isack Hadjar quedó descartado para el Gran Premio de los Países Bajos debido a una lesión en la muñeca sufrida durante el receso de verano.
Sorpresa antes de Zandvoort: Lawson regresa a Red Bull y Tsunoda vuelve a competir
El piloto francés sufrió una lesión en la muñeca durante el receso de verano y no podrá competir en el Gran Premio de los Países Bajos. Su ausencia provocará dos cambios: Liam Lawson correrá junto a Max Verstappen y Yuki Tsunoda regresará a Racing Bulls.
La noticia representa un golpe importante para el francés, que atraviesa una destacada temporada y ocupa el octavo puesto del campeonato. Hadjar consiguió terminar dentro de la zona de puntos en siete Grandes Premios, pero esta vez deberá observar desde afuera una de las carreras más esperadas del calendario.
Su lugar en Red Bull será ocupado por Liam Lawson. El neozelandés dejará momentáneamente Racing Bulls para subirse al RB22 y acompañar a Max Verstappen en Zandvoort, donde el neerlandés volverá a competir frente a su público.
Para Lawson será también una nueva oportunidad dentro del equipo principal. El piloto ya había disputado dos fechas con Red Bull a comienzos de 2025, antes de regresar a la escudería hermana. Desde entonces logró afirmarse y convertirse en uno de los protagonistas de la zona media.
“Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante el receso de verano que le impedirá competir en el Gran Premio de los Países Bajos de 2026. Le daremos nuevamente la bienvenida a Lawson, quien lo reemplazará en el RB22 este fin de semana”, informó Red Bull mediante un comunicado.
La modificación también producirá otro regreso. El asiento que Lawson dejará libre en Racing Bulls será ocupado por Yuki Tsunoda, quien perdió su lugar como titular al finalizar la temporada pasada y pasó a desempeñarse como piloto de pruebas y reserva de los dos equipos.
De esta manera, Tsunoda volverá a correr para Racing Bulls y compartirá el fin de semana con el debutante Arvid Lindblad. El japonés y Lawson ya habían sido compañeros dentro de la estructura, aunque esta vez estarán separados por una situación inesperada.
“Agradecemos tanto a Liam como a Yuki su capacidad de adaptación mientras los equipos se preparan para el fin de semana y le deseamos a Isack una pronta recuperación”, expresó Racing Bulls.
La lesión alteró los planes de las dos escuderías a pocos días de comenzar la actividad en Zandvoort. Hadjar deberá concentrarse ahora en su recuperación, mientras Lawson recibirá una nueva posibilidad en Red Bull y Tsunoda volverá, al menos por una carrera, a ocupar un lugar en la parrilla de la Fórmula 1.