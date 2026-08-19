Carlos Sainz decidió continuar apostando por Williams. El piloto español firmó un nuevo contrato plurianual y permanecerá en el equipo más allá de la temporada 2027, pese a las dificultades deportivas que marcaron el comienzo del nuevo ciclo reglamentario.
Sainz redobla su apuesta por Williams y renueva pese al difícil 2026
El madrileño firmó un nuevo contrato plurianual y continuará formando pareja con Alex Albon. La confianza en James Vowles y en la reconstrucción del equipo pesó más que una temporada marcada por los retrasos y la falta de resultados.
El anuncio se produjo un día después de que Williams confirmara la continuidad de Alex Albon. De esta manera, la escudería de Grove aseguró para 2027 una de las parejas más experimentadas y valoradas de la parrilla.
La decisión de Sainz tiene un significado especial. El español no renovó después de una temporada de crecimiento o de una serie de resultados positivos. Lo hizo cuando el equipo atraviesa uno de los momentos más complejos desde que comenzó el proyecto liderado por James Vowles.
“Realmente creo en las personas que forman este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el trabajo duro que se están realizando detrás de escena”, expresó Sainz durante el anuncio.
“Tenemos lo necesario para darle la vuelta a esta situación juntos. Estoy tan comprometido como el primer día para ayudar a que Williams vuelva al lugar al que pertenece”, agregó.
Una elección que comenzó en 2025
Sainz llegó a Williams en 2025 después de perder su asiento en Ferrari ante la contratación de Lewis Hamilton. En aquel momento tuvo otras alternativas, entre ellas los proyectos de Audi y Alpine, pero se inclinó por la visión a largo plazo que le presentó Vowles.
La primera temporada alimentó las expectativas. El español consiguió dos podios inesperados y ayudó al equipo a alcanzar el quinto lugar en el Campeonato de Constructores, su mejor resultado en varios años.
Williams parecía estar preparado para dar otro paso con la llegada del nuevo reglamento técnico. Sin embargo, la realidad de 2026 fue muy distinta.
Los retrasos en la producción impidieron que el equipo participara de las pruebas de pretemporada. Cuando finalmente pudo poner el auto en pista, se encontró con un monoplaza lento, con exceso de peso y lejos del rendimiento esperado.
Sainz solamente sumó seis puntos y sus mejores resultados fueron tres novenos puestos, obtenidos en China, Miami y Canadá. La lucha por los podios quedó reemplazada por el esfuerzo para intentar ingresar en la zona de puntos.
Un proyecto que necesitará más tiempo
El complicado comienzo obligó al español a revisar los plazos. La posibilidad de luchar nuevamente por podios y victorias ya no aparece como un objetivo inmediato. El proceso podría necesitar uno o dos años más de lo previsto originalmente.
Pese a ese retraso, Sainz interpreta que lo sucedido en 2026 fue un tropiezo dentro de la reconstrucción y no el comienzo de una caída sin respuestas.
Durante su año y medio en Williams observó la capacidad del equipo para aprovechar un auto por encima de sus posibilidades, reaccionar ante los problemas y mantener un mismo rumbo en los momentos difíciles.
También construyó una relación de confianza con Vowles y con los integrantes de la fábrica. Ese vínculo fue uno de los aspectos que terminó inclinando la decisión.
Según el análisis publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1, Sainz estudió durante el receso las diferentes posibilidades que tenía dentro de la parrilla. Otros equipos seguían con atención su situación, pero el español concluyó que Williams continuaba siendo su mejor alternativa.
La confianza no elimina las precauciones
La duración exacta del nuevo acuerdo no fue informada. Williams solamente lo presentó como un contrato plurianual.
El análisis de la Fórmula 1 sostiene que el vínculo tendría mejores condiciones para Sainz y contemplaría cláusulas que podrían permitirle marcharse si el rendimiento del equipo no evoluciona según lo esperado. Ese punto no fue confirmado oficialmente por Williams.
El español mantiene así su compromiso con el proyecto, pero también conserva herramientas para volver a evaluar su futuro si la escudería atraviesa otra temporada sin progresos.
La situación del mercado podría cambiar en 2028, cuando se espera que haya más lugares disponibles que en 2027. Por el nivel mostrado durante su carrera y por su experiencia en Ferrari, McLaren y Renault, Sainz seguiría siendo una alternativa atractiva para otros equipos.
El valor que Vowles encuentra en Sainz
Para James Vowles, la renovación no se explica únicamente por la velocidad del español. El director destacó especialmente su liderazgo y el trabajo que realiza fuera del auto.
“Desde el momento en que se incorporó, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica fueron extremadamente valiosos para este proyecto”, manifestó.
“Es un líder del equipo. No se destaca solamente por su capacidad para competir y su velocidad, sino también por todo el trabajo que realiza detrás de escena en la búsqueda de un mejor rendimiento”, añadió.
Vowles considera que la continuidad de Sainz y Albon le permite a Williams sostener una de las alineaciones más fuertes de la parrilla. Ambos aportan experiencia, sensibilidad técnica y conocimiento de organizaciones que ya pelearon en la parte alta de la Fórmula 1.
Ahora será responsabilidad del equipo ofrecerles un auto capaz de responder a esa confianza.
Bakú, el primer paso de la recuperación
Williams prepara un paquete de mejoras que está previsto para el Gran Premio de Azerbaiyán. El objetivo inmediato será volver a pelear de manera más consistente por posiciones dentro de los diez primeros.
Esas actualizaciones también servirán como una primera señal sobre la capacidad de reacción del equipo después de los problemas de la primera mitad del año.
Sainz eligió quedarse porque todavía cree en la reconstrucción. Pero su renovación no borra las dificultades ni garantiza que el proyecto vaya a funcionar. Williams deberá demostrar en la pista que 2026 fue realmente un tropiezo y no una advertencia más profunda.