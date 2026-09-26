Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este sábado 26 de septiembre con una jornada concentrada principalmente en Rosario y Santa Fe, con varias disciplinas entrando en su etapa decisiva.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del sábado 26 de septiembre
La jornada tendrá finales de polo acuático, squash, raquetbol, tenis de mesa y equitación, además del duelo entre Argentina y Chile en handball masculino.
La programación tendrá polo acuático, squash, raquetbol, bádminton, tenis, tenis de mesa, equitación y handball masculino.
Rosario reunirá la mayoría de las definiciones por medallas durante la mañana y la primera parte de la tarde, mientras que Santa Fe tendrá tres encuentros de handball masculino.
Las primeras finales desde las 9
La actividad comenzará a las 9 en Rosario con el partido femenino por la medalla de bronce en polo acuático.
A la misma hora se disputarán las finales femeninas por equipos de squash y comenzará la definición masculina por equipos de raquetbol con el Singles 2.
El raquetbol continuará a las 9.45 con el Singles 2 femenino.
Desde las 10, el tenis de mesa tendrá la semifinal masculina por equipos y la final femenina.
A las 10.30 se jugará el partido masculino por la medalla de bronce en polo acuático. En simultáneo continuará la final masculina por equipos de raquetbol con el Singles 1.
Squash, raquetbol y waterpolo definen campeones
La final masculina por equipos de squash comenzará a las 11.15 en Rosario.
A esa misma hora se disputará el Singles 1 femenino correspondiente a la definición por equipos de raquetbol.
El polo acuático femenino tendrá desde las 12 su final por la medalla de oro.
También a las 12 comenzará la final masculina de dobles por equipos en raquetbol, mientras que la definición femenina de dobles está programada para las 12.45.
Equitación y la final masculina de polo acuático
La equitación tendrá desde las 12.15 la Ronda A de la final individual de salto correspondiente a la tercera competencia.
La segunda ronda comenzará a las 13.30, también en Rosario.
A las 14.30 llegará otra de las principales definiciones del sábado: la final masculina del polo acuático por la medalla de oro.
Media hora después, desde las 15, el tenis de mesa tendrá la final masculina por equipos.
Argentina cierra la jornada en Santa Fe
El handball masculino concentrará la actividad de la tarde en Santa Fe.
Brasil y Perú abrirán el bloque desde las 8.30.
A las 11 se enfrentarán Uruguay y Paraguay.
Argentina cerrará la programación del sábado desde las 13.30 frente a Chile.