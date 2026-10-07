El Gobierno de Santa Fe reconoció a los deportistas de la provincia que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Santa Fe reconoció con premios económicos a sus deportistas: “Es una ayuda gigante”
Los atletas santafesinos destacaron el apoyo económico de entre 2 y 8 millones de pesos oficializado este miércoles.
El acto se realizó en la Sala Rodolfo Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario y estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
El gobernador, acompañado por diferentes funcionarios de Rosario, Rafaela y Santa Fe, otorgó a los atletas santafesinos que participaron del evento deportivo un acompañamiento económico de entre 2 y 8 millones de pesos, de acuerdo con su desempeño en la competencia.
La delegación santafesina aportó un total de 80 preseas al medallero argentino, con 32 de bronce, 37 de plata y 11 de oro.
En la sede de Rosario, dijeron presente no sólo quienes consiguieron subirse al podio, sino todos lo que formaron parte de los Juegos y recibieron un aporte económico clave para sus respectivas carreras deportivas.
“Es una ayuda gigante”
Malena Santillán, nadadora de Unión de Santa Fe, que durante los Juegos Suramericanos 2026 consiguió la medalla dorada en los 200 metros espalda femenino, en diálogo con El Litoral, afirmó: “Es un aporte que ayuda un montón, se sabe que para los deportistas amateurs es difícil, que se sostiene uno solo, con sponsors si tenés suerte. Es una ayuda gigante y una alegría inmensa”.
En ese mismo sentido, Tomas Mondino, atleta oriundo de Rafaela, quien se colgó la medalla de plata en Atletismo, destacó: “Es un gesto muy lindo que están haciendo para los deportistas que nunca se dio. A nivel Nación el aporte está siendo muy chico, muy reducido, y que una provincia, una institución mucho más chica, pueda dar una ayuda muy grande a los deportistas da un gran paso para que nosotros podamos hacer nuestra planificación para lo que se viene”.
Alexis Eberhardt, oro en los 50 metros rifle tres posiciones y bronce en rifle de aire 10 metros masculino, oriundo de San Carlos, confesó: “Viene bien, a la hora del entrenamiento, para cambiar equipamiento”.
El reconocimiento fue para todos
El apoyo económico de la Provincia de Santa Fe estuvo destinado también a aquellos atletas que participaron de los Juegos Suramericanos, no sólo a los que se subieron al podio.
Sobre eso, Maria Carasatorre, parte del equipo de natación artística, declaró: “Muy agradecida, siempre es un honor que nos reciban acá y que nos reconozcan como deportistas. Es una ayuda enorme, sirve muchísimo”.
María Clara Rivero y Milva Aimetta, también del plantel, coincidieron en que es un aporte que ayuda a poder conseguir lo que necesitan, ya que “se invierte mucho”.
El legado
Además de la organización y el apoyo económico recibido por el gobierno provincial, los atletas destacaron el legado en infraestructura que quedó para los santafesinos y las santafesinas, y la importancia de esos espacios para el desarrollo de las diferentes disciplinas.
“Lo más importante que quedó con el tiro, es Centro Internacional de Tiro Deportivo, totalmente nuevo, muy bien equipado, con una estructura muy grande y de última tecnología”, afirmó Eberhardt, en relación al espacio ubicado en la localidad de Recreo.
Mondino, en tanto, habló de la renovada pista de atletismo ubicada en la capital provincial: “Hicieron una pista de primer nivel, que ya se está aprovechando con nuevos torneos”.
Y en sintonía, el equipo de natación artística hizo lo propio con el Centro Acuático Deportivo ubicado en Rosario: “Es increíble, al nivel de otros países”.