El squash será una de las disciplinas que ofrecerá un intenso calendario de competencia durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con pruebas individuales, dobles y por equipos, Rosario recibirá a los principales referentes del continente en un torneo que pondrá a prueba la velocidad de reacción, la resistencia física y la capacidad táctica de cada atleta, consolidando a la ciudad como uno de los grandes escenarios deportivos de esta edición.
El squash tendrá su cita sudamericana en Rosario
La Rural Nave C será el escenario de las competencias en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Del 21 al 26 de septiembre, los mejores jugadores competirán en las modalidades individual, dobles y por equipos, en una disciplina que combinará velocidad, estrategia y precisión.
En estos XIII Juegos Suramericanos 2026, la provincia vivirá el acontecimiento deportivo más trascendente de su historia. Durante dos semanas, el certamen reunirá a delegaciones de toda Sudamérica y consolidará a Santa Fe como escenario de una competencia que promoverá los valores del esfuerzo, la convivencia y el respeto.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirá a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.
La ciudad de Rosario será la sede de las competencias de squash, que se disputarán entre el 21 y el 26 de septiembre de 2026 en La Rural Nave C, ubicada sobre boulevard Oroño 2493. Allí se desarrollarán las pruebas individuales masculinas y femeninas, los dobles en sus tres modalidades y los torneos por equipos, en un escenario preparado para recibir a los mejores exponentes de Sudamérica.
El recinto contará con canchas reglamentarias de acuerdo con las normas de la World Squash (WS), garantizando las condiciones técnicas necesarias para una competencia de nivel internacional.
Los mejores jugadores de Sudamérica
La participación estará reservada exclusivamente para los Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén afiliadas tanto a la Confederación Sudamericana de Squash (CSS) como a la World Squash (WS).
Los atletas deberán tener al menos 14 años cumplidos al 14 de septiembre de 2026 y acreditar su nacionalidad mediante pasaporte vigente. Además, deberán haber completado el formulario de elegibilidad correspondiente y contar con su número SPIN, requisito establecido por la Confederación Sudamericana de Squash para todas sus competencias oficiales.
Cada país podrá inscribir hasta tres deportistas en las pruebas individuales masculina y femenina, una pareja en cada modalidad de dobles (masculino, femenino y mixto) y un equipo masculino y otro femenino integrados por hasta cuatro atletas.
Formato de competencia
El squash es un deporte de raqueta que se juega en una cancha cerrada, donde dos jugadores (o cuatro, en la modalidad de dobles) golpean una pequeña pelota de goma contra la pared frontal con el objetivo de que el rival no pueda devolverla antes del segundo pique. Durante el partido, los jugadores alternan los golpes y pueden utilizar las paredes laterales y la pared trasera para construir sus jugadas, lo que convierte al squash en una disciplina de gran velocidad, estrategia y exigencia física. Los encuentros se disputan al mejor de cinco games y cada game se juega a 11 puntos, con una diferencia mínima de dos cuando el marcador llega a 10 iguales.
Las pruebas individuales se disputarán bajo el sistema de eliminación directa, sin cuadro de repechaje. Todos los partidos se jugarán al mejor de cinco juegos, utilizando el sistema PARS a 11 puntos, con diferencia de dos en caso de igualdad 10-10, tal como establece el reglamento de la World Squash.
Las siembras estarán determinadas por el Comité Técnico de la Confederación Sudamericana de Squash, que tomará como referencia el ranking profesional PSA, los resultados del Campeonato Sudamericano Brasilia 2025 y el orden de prioridad informado por cada país. Además, se evitará que atletas del mismo país se enfrenten en la primera ronda.
En las competencias de dobles también se utilizará el sistema de eliminación directa, aunque los encuentros serán al mejor de tres juegos. Cada jugador podrá participar únicamente en una modalidad de dobles y las parejas deberán confirmarse durante la Reunión Técnica General previa al inicio del torneo.
Por su parte, la competencia por equipos reunirá a los seleccionados masculinos y femeninos de cada país en un sistema Monrad, que permitirá definir todas las posiciones finales. Cada serie estará integrada por tres partidos individuales y el orden de las raquetas será establecido previamente por los delegados de cada equipo.