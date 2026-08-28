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El squash tendrá su cita sudamericana en Rosario

La Rural Nave C será el escenario de las competencias en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Del 21 al 26 de septiembre, los mejores jugadores competirán en las modalidades individual, dobles y por equipos, en una disciplina que combinará velocidad, estrategia y precisión.