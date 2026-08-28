Santa Fe 2026

Los guardianes invisibles de los Juegos: quiénes son los Sport Managers de cada competencia

Cada disciplina de los XIII Juegos Suramericanos cuenta con un Sport Manager, el referente que coordina junto al Comité Organizador todos los aspectos deportivos y técnicos para que las competencias se desarrollen con estándares internacionales. Detrás de ese rol hay historias de vida ligadas al deporte que hoy se transforman en experiencia al servicio del certamen.