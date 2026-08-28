Cuando en septiembre más de 4.000 atletas de 15 países lleguen a Santa Fe, Rosario y Rafaela para disputar los XIII Juegos Suramericanos, cada una de las disciplinas contará con un Sport Manager, el responsable de garantizar que la organización deportiva y técnica se desarrolle bajo los estándares internacionales. Detrás de esa función hay deportistas, entrenadores y dirigentes que hoy ponen toda su experiencia al servicio del acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia.
Los guardianes invisibles de los Juegos: quiénes son los Sport Managers de cada competencia
Cada disciplina de los XIII Juegos Suramericanos cuenta con un Sport Manager, el referente que coordina junto al Comité Organizador todos los aspectos deportivos y técnicos para que las competencias se desarrollen con estándares internacionales. Detrás de ese rol hay historias de vida ligadas al deporte que hoy se transforman en experiencia al servicio del certamen.
Desde la planificación de los escenarios deportivos hasta la coordinación con federaciones nacionales e internacionales, oficiales técnicos y las distintas áreas del Comité Organizador, los Sport Managers articulan cada detalle para que los deportistas solo tengan que concentrarse en competir. Florencia Baker, en remo, y Manuel Malalana, en bochas, son dos de los referentes que asumirán esa responsabilidad durante el certamen.
Historias de vida al servicio del deporte
Cada disciplina tiene su propio referente, personas con una extensa trayectoria deportiva que hoy ponen esa experiencia al servicio de la organización.
Uno de esos casos es el de Florencia Baker, Sport Manager de Remo Convencional y Remo Coastal en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Nacida y criada deportivamente en el Club de Regatas Santa Fe, Baker fue remera federada, representó al país en competencias sudamericanas y mundiales de la categoría Máster y actualmente es entrenadora de la escuela de remo de la institución.
"Para mí representa un orgullo inmenso y la confluencia de toda mi vida personal y deportiva. Nací en Santa Fe, me crié en el Club de Regatas, fui deportista desde pequeña y hoy tengo el honor de ser entrenadora y secretaria de la institución. Que el deporte que marcó mi vida se desarrolle en mi ciudad y poder liderar su organización en los Juegos es un hito profesional y un regalo al corazón", expresó.
Como Sport Manager, Baker explica que su función es garantizar que el remo se desarrolle conforme a las exigencias de World Rowing y ODESUR, coordinando infraestructura, cronogramas, equipamiento, oficiales técnicos y la articulación con áreas como transporte, acreditaciones, salud, seguridad y comunicación.
"Es un trabajo que empieza mucho tiempo antes del evento. Todo requiere planificación, simulaciones, revisiones constantes y una articulación permanente entre muchas áreas para que el día de la competencia todo funcione como debe", señaló.
De las canchas al continente: las bochas también tienen su Sport Manager
Las bochas también cuentan con un Sport Manager. Ese rol estará a cargo de Manuel Malalana, presidente del Club Pasaje Suárez de la ciudad de Santa Fe y secretario de la Asociación Santafesina de Bochas, quien coordinará las competencias que se disputarán del 13 al 17 de septiembre en la Estación Belgrano de Santa Fe, en las modalidades Raffa, Petanca y Volo.
Su tarea comenzará varios días antes del inicio del certamen con el montaje integral del escenario deportivo. Supervisará el armado de las seis canchas reglamentarias, verificará el cumplimiento de los requerimientos del Director Técnico Internacional y coordinará aspectos vinculados al equipamiento, iluminación, traslados, hidratación, alimentación y trabajo de jueces y auxiliares.
"Me siento orgulloso de haber sido elegido para esta tarea. Tenemos un desafío importante porque el piso presenta desniveles y las seis canchas deben quedar perfectamente niveladas para cumplir con los estándares internacionales. Es un trabajo que comienza mucho antes de la competencia y que exige estar atento a cada detalle para que todo salga como fue planificado. Estoy convencido de que saldrá todo como nos pidieron", afirmó.
Un legado que trasciende la competencia
Más allá del desafío organizativo, ambos coinciden en que el mayor valor de los Juegos aparecerá cuando las competencias hayan terminado.
"Es muy beneficioso que los clubes y la ciudad queden con infraestructura, equipamiento y experiencia para seguir recibiendo competencias internacionales; que más chicos y chicas se acerquen al remo y al río, y que Santa Fe demuestre que está preparada para organizar grandes eventos deportivos continentales", sostuvo Baker.
En el caso de las bochas, el equipamiento utilizado durante la competencia permanecerá en la ciudad de Santa Fe y quedará a disposición de los clubes locales, fortaleciendo el desarrollo de la disciplina y ampliando las posibilidades de organizar nuevos torneos.
Detrás de cada cronograma y de cada escenario deportivo hay personas que conocen esas disciplinas desde adentro y hoy ponen toda esa experiencia al servicio de un mismo objetivo: que los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollen con los más altos estándares internacionales y dejen un legado duradero para el deporte santafesino.