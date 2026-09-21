El predio de La Rural en Rosario vibró con una jornada de altísimo nivel en la lucha libre femenina dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un marco de público entusiasta en las tribunas, las luchadoras continentales brindaron combates cargados de intensidad, técnica y emoción.
Ecuador dominó la lucha libre femenina y Argentina consiguió un bronce en Santa Fe 2026
Jacqueline Mollocana, Lucía Yépez y Giullia Rodrigues se coronaron campeonas continentales, mientras que Camila Amarilla sumó un bronce para Argentina.
Ecuador ratificó su poderío en la disciplina al cosechar dos medallas de oro de la mano de Jacqueline Mollocana y la destacada Lucía Yépez, mientras que Brasil se quedó con el máximo galardón restante gracias a una contundente actuación de Giullia Rodrigues.
Ecuador pisó fuerte
En Lucha libre femenina hasta 50 kg, la ecuatoriana Jacqueline Mollocana se consagró campeona suramericana tras vencer por puntos (8-1) a la venezolana Nohalis Loyo en una final muy táctica y disputada. La medalla de bronce quedó en manos de la brasileña Kamila Barbosa, quien superó por 7-6 a la panameña Yorlenis Morán.
Por su parte, en Lucha libre femenina hasta 53 kg, la estrella ecuatoriana Lucía Yépez tuvo una presentación implacable y derrotó por superioridad técnica (10-0) a la venezolana Alexa Álvarez, asegurando un nuevo disco dorado para la delegación de Ecuador y dejando la presea de plata en manos de Venezuela. El bronce de la categoría fue para la panameña Yusneiry Agrazal, quien se impuso con autoridad (10-0) ante la chilena Antonia Valdés.
Giullia Rodrigues triunfó para Brasil
En la definición de Lucha libre femenina hasta 57 kg, la brasileña Giullia Rodrigues se quedó con la medalla de oro al vencer a la ecuatoriana Luisa Valverde, quien se adjudicó la de plata.
En esta misma categoría, la argentina Camila Amarilla desató la alegría del público local al subirse al podio y conquistar la medalla de bronce tras superar por un ajustado 4-1 a la peruana Martha Olivares en el combate por el tercer puesto. La otra medalla de bronce de la división correspondió a la colombiana Paula Montoya, vencedora por superioridad técnica (10-0) ante la paraguaya Ingrid Rodríguez.
Así quedaron los podios de la jornada
Lucha libre femenina hasta 50 kg:
- Oro: Jacqueline Mollocana (Ecuador)
- Plata: Nohalis Loyo (Venezuela)
- Bronce: Kamila Barbosa (Brasil)
Lucha libre femenina hasta 53 kg:
- Oro: Lucía Yépez (Ecuador)
- Plata: Alexa Álvarez (Venezuela)
- Bronce: Yusneiry Agrazal (Panamá)
Lucha libre femenina hasta 57 kg:
- Oro: Giullia Rodrigues (Brasil)
- Plata: Luisa Valverde (Ecuador)
- Bronce: Camila Amarilla (Argentina) y Paula Montoya (Colombia)