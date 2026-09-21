#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Rosario

Ecuador dominó la lucha libre femenina y Argentina consiguió un bronce en Santa Fe 2026

Jacqueline Mollocana, Lucía Yépez y Giullia Rodrigues se coronaron campeonas continentales, mientras que Camila Amarilla sumó un bronce para Argentina.

Camila Amarilla celebra la medalla de bronce en lucha libre femenina.Camila Amarilla celebra la medalla de bronce en lucha libre femenina.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El predio de La Rural en Rosario vibró con una jornada de altísimo nivel en la lucha libre femenina dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un marco de público entusiasta en las tribunas, las luchadoras continentales brindaron combates cargados de intensidad, técnica y emoción.

Ecuador ratificó su poderío en la disciplina al cosechar dos medallas de oro de la mano de Jacqueline Mollocana y la destacada Lucía Yépez, mientras que Brasil se quedó con el máximo galardón restante gracias a una contundente actuación de Giullia Rodrigues.

Mirá tambiénNatalia Vera, plata en casa: “Esta medalla vale mucho más”

Ecuador pisó fuerte

En Lucha libre femenina hasta 50 kg, la ecuatoriana Jacqueline Mollocana se consagró campeona suramericana tras vencer por puntos (8-1) a la venezolana Nohalis Loyo en una final muy táctica y disputada. La medalla de bronce quedó en manos de la brasileña Kamila Barbosa, quien superó por 7-6 a la panameña Yorlenis Morán.

Por su parte, en Lucha libre femenina hasta 53 kg, la estrella ecuatoriana Lucía Yépez tuvo una presentación implacable y derrotó por superioridad técnica (10-0) a la venezolana Alexa Álvarez, asegurando un nuevo disco dorado para la delegación de Ecuador y dejando la presea de plata en manos de Venezuela. El bronce de la categoría fue para la panameña Yusneiry Agrazal, quien se impuso con autoridad (10-0) ante la chilena Antonia Valdés.

Las luchadoras protagonizaron una jornada de definiciones en Rosario.Las luchadoras protagonizaron una jornada de definiciones en Rosario.

Giullia Rodrigues triunfó para Brasil

En la definición de Lucha libre femenina hasta 57 kg, la brasileña Giullia Rodrigues se quedó con la medalla de oro al vencer a la ecuatoriana Luisa Valverde, quien se adjudicó la de plata.

En esta misma categoría, la argentina Camila Amarilla desató la alegría del público local al subirse al podio y conquistar la medalla de bronce tras superar por un ajustado 4-1 a la peruana Martha Olivares en el combate por el tercer puesto. La otra medalla de bronce de la división correspondió a la colombiana Paula Montoya, vencedora por superioridad técnica (10-0) ante la paraguaya Ingrid Rodríguez.

Así quedaron los podios de la jornada

Lucha libre femenina hasta 50 kg:

  • Oro: Jacqueline Mollocana (Ecuador)
  • Plata: Nohalis Loyo (Venezuela)
  • Bronce: Kamila Barbosa (Brasil)

Lucha libre femenina hasta 53 kg:

  • Oro: Lucía Yépez (Ecuador)
  • Plata: Alexa Álvarez (Venezuela)
  • Bronce: Yusneiry Agrazal (Panamá)

Lucha libre femenina hasta 57 kg:

  • Oro: Giullia Rodrigues (Brasil)
  • Plata: Luisa Valverde (Ecuador)
  • Bronce: Camila Amarilla (Argentina) y Paula Montoya (Colombia)
12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro