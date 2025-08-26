Kairat, Pafos y Bodo/Glimt hicieron historia en la Champions League
Los equipos de Kazajistán, Chipre y Noruega se metieron por primera vez en la fase de Liga. El conjunto de Almaty eliminó al Celtic por penales; el chipriota venció al Estrella Roja con gol sobre la hora.
El Kairat eliminó al Celtic y jugará por primera vez la fase de Liga de la Champions. Foto: Reuters
La Champions League vivió este martes una jornada para la historia. Tres equipos modestos, de ligas poco habituales, lograron meterse por primera vez en la fase de Liga del certamen más prestigioso de Europa. Se trata del Kairat Almaty de Kazajistán, el Pafos FC de Chipre y el Bodø/Glimt de Noruega, que lograron el hito en sus respectivas series.
Lo del Kairat fue épico. El conjunto de Almaty eliminó al histórico Celtic de Escocia en una serie sin goles tras 210 minutos de juego (ida y vuelta más alargue), y lo superó por penales gracias a la actuación heroica de su arquero, Temirlan Anarbekov, que atajó tres remates. Enfrente, Kasper Schmeichel no pudo detener ninguno.
Saracchi, afuera con el Celtic
La derrota fue un duro golpe para el Celtic, que había fichado recientemente al uruguayo Marcelo Saracchi tras su salida de Boca Juniors.
El equipo escocés, que había ganado la Copa de Europa en 1967 (para luego perder el mundial de clubes ante Racing), buscaba su 14° ingreso a la fase de grupos, pero terminó desorientado ante el férreo bloque defensivo del conjunto kazajo, dirigido por Rafael Urazbakhtin.
Saracchi se quedó sin Champions. Foto: Reuters
A lo largo de la eliminatoria, los escoceses apenas generaron peligro, mientras que el Kairat apostó a los contraataques. En el segundo partido, jugado en Almaty, incluso tuvo más situaciones de gol.
Pafos, gol milagroso en el 89
Por su parte, el Pafos de Chipre —fundado recién en 2014— consiguió una clasificación agónica ante el Estrella Roja de Serbia. Tras ganar 2-1 en Belgrado, los chipriotas caían 1-0 en casa y se encaminaban al alargue, pero apareció el brasileño Jajá a los 89 minutos para decretar el 1-1 y darle el boleto histórico al conjunto dirigido por el español Juan Carcedo.
Jajá marcó el agónico gol del Pafos para meterse en la historia grande de Chipre. Foto: Reuters
Es la primera vez que un equipo de la ciudad de Pafos alcanza esta instancia en la Champions. La gesta fue celebrada por todo el fútbol chipriota.
Bodø/Glimt goleó y resistió
El tercero en escribir su nombre en la historia fue el Bodø/Glimt, que llegó con una ventaja de 5-0 sobre el Sturm Graz. Aunque perdió 2-1 en la vuelta, la serie terminó 6-2 a favor del conjunto noruego, que disputará su primera fase de Liga en el máximo certamen continental.
El Bodø/Glimt resistió la vuelta en Austria y selló su histórica clasificación. Foto: Reuters
Los tres debutantes estarán este jueves 28 de agosto en el sorteo que se realizará en el Grimaldi Forum de Mónaco. En tanto, los equipos eliminados continuarán su camino en la fase liga de la Europa League.
