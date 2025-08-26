Clasificación inédita en el fútbol europeo

Kairat, Pafos y Bodo/Glimt hicieron historia en la Champions League

Los equipos de Kazajistán, Chipre y Noruega se metieron por primera vez en la fase de Liga. El conjunto de Almaty eliminó al Celtic por penales; el chipriota venció al Estrella Roja con gol sobre la hora.