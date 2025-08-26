#HOY:

Franco Colapinto advirtió sobre la lluvia en Zandvoort: “Estaremos atentos”

El piloto argentino anticipó que la lluvia podría influir en el Gran Premio de Países Bajos. También recordó su debut en la F1 hace un año y habló de cómo vivió el receso.

Colapinto vuelve a correr en Zandvoort, un circuito clave en su formación deportiva. Foto: Reuters
 19:44
 / 
Por: 

Franco Colapinto volvió a escena tras el receso veraniego de la Fórmula 1. El piloto argentino, que representa a Alpine, se prepara para disputar el Gran Premio de los Países Bajos y analizó varios aspectos clave del fin de semana en Zandvoort, donde podría darse un regreso condicionado por el clima.

Zandvoort, un circuito especial para Colapinto

En declaraciones difundidas por la escudería francesa, Colapinto remarcó su vínculo especial con el circuito neerlandés: “Países Bajos es un lugar muy querido para mí, ya que pasé la mayor parte de mi carrera en la academia compitiendo para equipos holandeses: Van Amersfoort y MP”.

El trazado de Zandvoort, además, le resulta familiar. “Me encanta como circuito. De hecho, hice pruebas allí a principios de este año con el coche de 2023, durante nuestro programa TPC, que fue uno de mis primeros con Alpine”, explicó.

Se cumple un año del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1, con Williams en 2024. Foto: Gentileza

Lluvia en el pronóstico: “Estaremos atentos”

Uno de los factores que más atención genera en la previa del GP neerlandés es el clima.

“El pronóstico meteorológico prevé condiciones muy inestables, así que estaremos atentos y aprovecharemos cualquier oportunidad que se presente, con el objetivo de lograr un resultado positivo en la reanudación de la temporada”, señaló Colapinto, sugiriendo que la lluvia podría jugar a favor de quienes logren adaptarse rápido.

La advertencia meteorológica podría reconfigurar la estrategia de Alpine, un equipo que busca ganar protagonismo en la segunda mitad del campeonato.

A un año de su debut en la F1

El circuito de Zandvoort también será escenario de una efeméride personal: “Este fin de semana marca un año desde mi debut en la F1”, recordó Colapinto, en alusión a su aparición con Williams en reemplazo de Logan Sargeant. “Ha sido una montaña rusa desde entonces, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo”, reflexionó.

En ese sentido, el argentino valoró el camino recorrido con madurez y optimismo, destacando el proceso de aprendizaje dentro y fuera de las pistas.

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - August 2, 2025 Alpine's Franco Colapinto during qualifying Pool via REUTERS/Anna SzilagyiAlpine buscará aprovechar las condiciones inestables del clima en el regreso a la F1. Foto: Reuters

Balance del receso y regreso a la competencia

Colapinto también habló de su preparación durante el receso europeo. “Tuve unas vacaciones de verano fantásticas. Pude pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, disfrutando del clima mediterráneo. También me concentré mucho en mi entrenamiento y mi estado físico, y estoy listo para volver a la pista y comenzar la segunda mitad de la temporada”, aseguró.

Cronograma del GP de Países Bajos

Viernes ﻿29 de agosto

7:30 Práctica Libre 1

11:00 Práctica Libre 2

Sábado 30 de agosto

6:30 Práctica Libre 3

10:00 Clasificación

Domingo 31 de agosto

10:00 Carrera

