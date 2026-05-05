En el Distrito Federal de México y a la edad de 70 años, falleció un destacado periodista de la ciudad de San Justo que llegó a encumbrarse en el mismísimo Consejo Mundial de Boxeo: Eduardo Oreste Lamazón, más conocido como “Pilo”, un amante del boxeo.
Falleció en México Eduardo Oreste Lamazón
El popular “Pilo” fue periodista de LT 10, conoció a José Sulaimán e inició una gran y prolongada carrera en el Consejo Mundial de Boxeo. Ricardo Porta despidió a su amigo con una sentida carta.
Ricardo Porta, amigo personal de “Pilo”, lo despidió de esta manera: “Siempre digo: "A mi no me gustan las despedidas...me encantan las bienvenidas...". Pero hoy abro mi corazón para llorar la partida a otro plano de un amigo muy especial: "Pilo" Lamazon. A sus 70 años y tras sufrir una enfermedad terminal, partió al eterno descanso pero dejando una huella que marca para todos los tiempos, un legado que será difícil que alguien lo pueda empardar…
Un 30 de julio de 1977, en Montecarlo, en ocasión de la última pelea de nuestro Carlos Monzón, él lo conoce al entonces Pte del Concejo Mundial de Boxeo, el legendario José Sulaimán, yo estuve en ése encuentro, fue en un bar a dos o tres bloques del imponente Casino de Montecarlo…
Al poco tiempo viajó al país Azteca para convertirse rápidamente en la "mano derecha" del hombre que tenía un poder supremo en el boxeo mundial… Miles de anécdotas con éste periodista natural de San Justo… Por ejemplo en gran parte de los 27 viajes que hice a Las Vegas, casi en todos los encuentros aprovechábamos para ponernos al día con su San Justo y lógicamente junto a otro gran periodista y amigo, que vivió intensamente, a la distancia el último y duro trance, su caro amigo Junior Ludueña…
Me quedan muchas imágenes del acompañamiento que tuve de él durante los 50 días que estuve en el Mundial '86…
Se fue un grande del periodismo deportivo. Deja muchas enseñanzas para las nuevas generaciones… Siendo muy joven, marcó una etapa importante en su carrera en LT 10 Radio de la Universidad Nacional del Litoral, bajo la supervisión de otro inolvidable periodista santafesino y de El Litoral, como lo fue Pedro Oscar Roteta, gran amigo de “Pilo” y de Junior…
Hoy me toca despedir a un amigo incondicional… Me enriquecí con su amistad… Vuela alto "Pilo" querido… Tus ‘cuatro patas’, a quien vos les dedicaba gran parte del día, te extrañarán”.