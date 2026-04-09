Lanús tuvo un regreso amargo a la Copa Libertadores. En su estreno en el Grupo G, perdió 1 a 0 ante Mirassol en el estadio José Maria de Campos Maia y dejó una imagen pálida en un partido en el que nunca consiguió afirmarse. El equipo de Mauricio Pellegrino manejó por momentos la pelota, pero casi no generó peligro y terminó pagando caro una noche floja.
Lanús tropezó en Brasil, perdió con Mirassol y arrancó mal su regreso a la Libertadores
El Granate cayó 1 a 0 como visitante en la primera fecha del Grupo G. El único gol lo marcó Joao Víctor y Tomás Guidara terminó expulsado sobre el cierre.
El único gol del encuentro llegó a los 15 minutos del segundo tiempo. Después de un córner ejecutado por Reinaldo, Joao Víctor apareció de cabeza y puso el 1 a 0 para el conjunto brasileño, que celebró así su primer triunfo histórico en la Copa Libertadores.
Un primer tiempo sin profundidad
El inicio mostró a un Mirassol más suelto y con mejores intenciones para atacar. Lanús tardó en entrar en partido y recién pudo responder con una pelota parada de Matías Sepúlveda que terminó en un cabezazo de José Canale. Fue una de las pocas aproximaciones del Granate en una etapa inicial en la que le costó mucho lastimar.
Con el correr de los minutos, el equipo de Pellegrino logró tener más posesión, pero esa tenencia no se tradujo en situaciones claras. Mirassol, sin deslumbrar, dio la sensación de estar más cómodo con el desarrollo y ya había avisado antes con llegadas que exigieron a Nahuel Losada.
El golpe que definió la noche
En el complemento, Lanús tuvo una de sus escasas chances con un remate de Sasha Marcich y luego otro intento de Sepúlveda, pero el local volvió a mostrarse más punzante cuando tuvo espacios. El quiebre definitivo llegó enseguida con la pelota parada que conectó Joao Víctor para desnivelar el marcador.
A partir de ahí, el Granate no encontró respuestas futbolísticas. Intentó mover el banco y adelantar líneas, pero siguió sin claridad. Mirassol administró la ventaja y hasta pudo ampliar sobre el final, en un cierre que se volvió todavía más cuesta arriba para Lanús por la expulsión directa de Tomás Guidara.
Cómo quedó el grupo
La derrota dejó a Lanús sin puntos en el arranque del Grupo G, mientras que Mirassol sumó de a tres en su debut absoluto en la competencia. Según la tabla actualizada tras la primera jornada, el conjunto argentino quedó por detrás de Mirassol y Liga de Quito, antes de recibir en la próxima fecha a Always Ready.
El regreso copero del Granate, después de varios años, terminó así con una caída que duele por el resultado, por el rendimiento y por la sensación de que dejó escapar una chance importante ante un rival que también estaba dando sus primeros pasos en la Libertadores.