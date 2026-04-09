Deportivo Riestra tuvo su estreno internacional y arrancó la Copa Sudamericana con un empate sin goles ante Palestino de Chile. En el estadio Pedro Bidegain, el equipo del Bajo Flores vivió una noche histórica, intensa y cerrada, en la que logró sumar en su primera presentación continental.
Riestra debutó con un empate ante Palestino y sumó en una noche histórica
El Malevo igualó 0 a 0 con el conjunto chileno en el Pedro Bidegain, en su estreno absoluto en competencias internacionales. El punto lo deja en carrera en un grupo que también integran Gremio y Montevideo City Torque.
El 0 a 0 dejó una sensación ambigua desde lo futbolístico, porque fue un partido con pocas llegadas y escaso vuelo, pero valioso desde el contexto. Para Riestra, el punto significa empezar a caminar una competencia nueva sin derrota y con la experiencia de haber sostenido el partido ante un rival con mayor recorrido internacional.
Un arranque con pocas chances
La primera aproximación fue para Palestino, que avisó temprano con una volea de Sebastián Gallegos luego de un centro desde la derecha. Riestra respondió unos minutos más tarde con su chance más clara del primer tiempo, cuando Gabriel Obredor quedó mano a mano por el sector derecho, aunque Sebastián Pérez resolvió bien en el achique.
A partir de ahí, el desarrollo se hizo más trabado que jugado. Palestino volvió a inquietar con un remate de Jonathan Benítez y con un intento olímpico de Gallegos que obligó a Ignacio Arce a despejar casi sobre la línea. Riestra, en cambio, tuvo dificultades para sostener ataques largos y para generar profundidad en los últimos metros.
El partido se fue armando sobre la fricción, el orden y los cuidados. En ese contexto, el equipo argentino logró mantenerse firme, aun sin demasiado peso ofensivo, en una noche donde lo emocional del debut convivió con la necesidad de no desordenarse.
Un empate que lo deja en carrera
El complemento tuvo todavía menos acción que la primera mitad. La jugada más peligrosa de Riestra llegó a los 17 minutos, con un cabezazo de Antony Alonso que pasó muy cerca del segundo palo. Fue la mejor oportunidad del local y la que más cerca lo dejó de quedarse con una victoria histórica.
Después de esa acción, el partido volvió a apagarse. Palestino tampoco encontró claridad para romper la igualdad y Riestra sostuvo el cero con una estructura compacta, sin regalar espacios y entendiendo que el estreno exigía también paciencia y atención.
Con el empate, ambos quedaron con un punto en el Grupo F, que completan Gremio de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay. En la próxima fecha, el Malevo visitará Porto Alegre para enfrentar al conjunto gaúcho, mientras que Palestino recibirá al equipo uruguayo.