Torneo Clausura 2026

Lanús le ganó a Defensa sobre la hora y se acerca a los playoffs

El “Granate” alcanzó el noveno puesto, con 10 unidades. El único gol del partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez fue del defensor Carlos Izquierdoz, con un remate rápido a la altura del área chica, en 44 minutos del segundo tiempo.