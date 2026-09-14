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Lanús goleó a Deportivo Riestra para meterse en puestos de Playoffs

Con este triunfo, el “Granate” sumó tres puntos vitales que le sirvieron para alcanzar la séptima posición de la Zona A del campeonato local con 13 unidades y meterse en puestos de playoffs.

Lanús vs Riestra. Foto: @clublanusLanús vs Riestra. Foto: @clublanus
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Lanús ganó, gustó y goleó este lunes por 3-0 a Deportivo Riestra en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Guillermo Laza.

El delantero paraguayo Allan Wlk anotó por duplicado para el elenco visitante, a los 11 minutos del primer tiempo y a los 24’ del segundo, mientras que Felipe Peña Biafore sentenció el duelo a los 29 minutos del complemento.

Con este triunfo, el “Granate” sumó tres puntos vitales que le sirvieron para alcanzar la séptima posición de la Zona A del campeonato local con 13 unidades y meterse en puestos de playoffs. Ahora, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino recibirá a Estudiantes de La Plata el lunes 21 de septiembre desde las 21:15.

Complicado en la tabla anual

Lanús vs Riestra. Foto: @clublanusLanús vs Riestra. Foto: @clublanus

Por su parte, el “Malevo” no levanta cabeza: sumó su quinto partido sin victoria y se hundió en los últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol con 20 puntos, a 7 de Aldosivi (29.º) y 9 de Estudiantes de Río Cuarto (30.º).

Lanús fue superior de principio a fin y golpeó en los primeros instantes del primer tiempo con un contragolpe letal que culminó con un centro raso de Eduardo Salvio para Allan Wlk, que se anticipó a toda la defensa rival y empujó la pelota al fondo de la red.

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Si bien el cuadro visitante continuaba mostrando un mayor nivel, no logró ampliar la diferencia y se fue al descanso con ventaja por la mínima.

El doblete de Allan Wlk

En el complemento, el mismo autor del primer tanto recibió un pase filtrado del propio Salvio y el atacante paraguayo sacó un zurdazo desde dentro del área que se coló entre las piernas del arquero de Riestra, Ignacio Arce.

Lanús vs Riestra. Foto: @clublanusLanús vs Riestra. Foto: @clublanus

Más adelante, Peña Biafore se elevó por todo lo alto, ganó de cabeza y estampó el 3-0 para sentenciar la partida y darle un nuevo triunfo al “Granate”.

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