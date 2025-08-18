Liga Profesional

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia LP en un partidazo por el Torneo Clausura

El Granate se impuso por 2-1 por la quinta fecha del campeonato y continua en los puestos de la Zona B. Los goles para “El Granate” los convirtieron José Canale y Franco Watson, a los 10’ y 17 minutos del segundo tiempo, respectivamente, mientras que Marcelo Torres abrió el marcador a los 42’ de la primera parte.