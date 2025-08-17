Primera Nacional

Con más garra que fútbol, Patronato venció a Arsenal y sigue ilusionado con el ascenso

El Rojinegro venció 1-0 al conjunto de Sarandí con el debut goleador de Valentín Pereyra y un polémico y pésimo arbitraje de Barraza. El Negro sigue en los puestos altos de la Zona A de la Primera Nacional, a falta de siete fechas para el final.