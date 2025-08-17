Con más garra que fútbol, Patronato venció a Arsenal y sigue ilusionado con el ascenso
El Rojinegro venció 1-0 al conjunto de Sarandí con el debut goleador de Valentín Pereyra y un polémico y pésimo arbitraje de Barraza. El Negro sigue en los puestos altos de la Zona A de la Primera Nacional, a falta de siete fechas para el final.
Con el corazón jugó y ganó Patronato. Foto: Prensa CAP.
Y Patronato va. A veces con fútbol, otras con garra y el cuchillo entre los dientes. Hoy, aprovechó el error del rival, ajustó, metió y se llevó tres puntos claves para cumplir sus objetivos, ganar, estirar su racha localista y escalar posiciones en la tabla para seguir cómo un claro protagonista a pelear por el ascenso.
Patronato pudo sacar mucho más rédito en un primer tiempo “chivo”, de lucha y momentos de juego. Con campo para correr, Marcioni no llegó a conectar un busca pie de Bonansea. Después fue el Tanque que falló dentro del área. No todo fue color de rosas, el rival, pese a su momento, propuso y fue un duro oponente, que no se cayó ni en el mejor momento de Patrón.
A los 13, Sabatini marcaba el 1-0 en posición adelantada. Al minuto, Portau cometió un error garrafal que muy bien aprovechó Valentín Pereyra para marcar el 1-0 y su primer gol profesional. Hubo rápida respuesta del Arse que sacó provecho del nerviosismo Santo, que lidió contra Julio Barraza, de pésimo arbitraje, gritando y encarando a jugadores y prepoteando.
El duelo fue de ida y vuelta, con mucha pierna fuerte, con buenos momentos de fútbol y conexión entre Barinaga (pasó desapercibido), Moreno, Marcioni y Moreyra. Proyecciones de Rueda y no mucho más, de un duelo típico de sprint final. Alan Sosa tuvo intervenciones, en un cotejo en el Barraza logró su cometido: quedarse con el foco.
Patronato venció a Arsenal y sigue ilusionado con el ascenso. Foto: Prensa CAP.
Lo justificó
Patronato entendió cómo debió jugar el complemento, de entrada pobló la mitad de cancha con Marcos Enrique y le cortó los circuitos de juego a Arsenal que lo más peligroso lo generó desde afuera del área, todo controlado por Alan Sosa, que cuando no llegó, fue Bonansea que lo salvó.
Patrón tuvo sólo dos chances claras. Autogestión de Bonansea, que aguantó, se sacó el rival de encima y no encontró rivales. Gallucci de cabeza, de un tiro de libre Barinaga, no le acertó al arco. Después, el Negro supo ordenarse y cerrarle los espacios al rival que superpobló de delanteros el área rival.
Alan Sosa se vistió de figura, de un Patronato que terminó exhausto. Se vació físicamente. Ordenado por momentos, con el cuchillo entre los dientes por otros. Patronato ganó un partido chivo, en el que justificó por juego y actitud sus tres puntos para seguir de racha, llegar a 9 sin derrotas en el Grella y volver a escalar posiciones en la Zona A a siete fechas del final, en el que se consolida como protagonista. El próximo domingo, a las 13, visitará a Colegiales.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra, Emanuel Moreno; Santiago Gallucci, Juan Barinaga; Julián Marcioni, Alan Bonansea y Valentín Pereyra. DT: Gabriel Gómez.
Arsenal: Jerónimo Portau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Matteo Trombini, Esteban Fernández, Axel Batista; Tomás González e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Modificaciones: Marcos Enrique por Pereyra; Gonzalo Asis e Ian Escobar por Rueda y Moreno; Guillermo Sánchez por Barinaga; Facundo Díaz por Moreyra (P). Matías Vera y David Sayago por Purita y Trombini; Fabián Bordagaray por Batista; Talo Colletta por Lucero (A).
Amonestados: Pereyra, Gallucci, Sosa, Díaz (P).
Árbitro: Julio Barraza
Estadio Presbítero Bartolomé Grella (muy buenas condiciones).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.