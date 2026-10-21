Palmeiras se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 tras superar una dramática serie de semifinales frente a Fluminense. En el Allianz Parque de San Pablo, el elenco local cayó por 1 a 0 en los 90 minutos reglamentarios, igualando el marcador global 2 a 2, pero terminó imponiéndose por 5 a 3 en la tanda de penales para sellar su pasaje a la cita máxima del fútbol sudamericano.
Palmeiras eliminó a Fluminense en los penales y se metió en la gran final
El conjunto paulista cayó 1 a 0 en la vuelta pero hizo valer el triunfo 2 a 1 conseguido en el Maracaná para forzar la definición desde los doce pasos, donde se impuso por 5 a 3. El arquero Carlos Miguel atajó un penal clave para depositar al Verdao en el partido decisivo del próximo 28 de noviembre en Montevideo. El sancarlino Agustín Giay fue titular en Palmeiras.
Freitas define la tanda de penales
El encuentro de vuelta se presentó sumamente exigente para el Verdao, que llegaba con la ventaja del valioso 2 a 1 logrado en la ida disputada en el Estadio Maracaná. Fluminense salió a buscar la proeza desde el inicio y encontró el gol de la victoria a través de Hércules, un tanto que empató la serie global y obligó a resolver el cruce mediante la ejecución desde el punto del penal.
En la definición desde los doce pasos floreció la figura del arquero local: Carlos Miguel se vistió de héroe al atajar uno de los disparos de la serie, mientras que los ejecutores de Palmeiras mostraron una efectividad perfecta al convertir sus cinco remates.
Hércules empataba la serie para Fuminense
Con este triunfo en la tanda decisiva, el equipo paulista sacó boleto para disputar la gran final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
El rival de Palmeiras en la búsqueda de la gloria eterna saldrá del segundo cruce de semifinales entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que definirán en las próximas horas al otro aspirante al título continental.