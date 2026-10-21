Copa Libertadores

Palmeiras eliminó a Fluminense en los penales y se metió en la gran final

El conjunto paulista cayó 1 a 0 en la vuelta pero hizo valer el triunfo 2 a 1 conseguido en el Maracaná para forzar la definición desde los doce pasos, donde se impuso por 5 a 3. El arquero Carlos Miguel atajó un penal clave para depositar al Verdao en el partido decisivo del próximo 28 de noviembre en Montevideo. El sancarlino Agustín Giay fue titular en Palmeiras.