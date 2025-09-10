#HOY:

La Liga San Martín empieza a definir sus clasificados

Ya se jugó la mitad de la fase regular del Clausura de Primera. Hay paridad en lo más alto de las tres zonas.

 12:10
Por: 

Se completó la primera rueda del Torneo Clausura de Primera y la fase regular empieza a tomar forma. A pesar de que los cuatro primeros de cada zona clasificarán a la siguiente instancia, varios equipos ya se han posicionado como líderes indiscutidos, mientras otros luchan por mantenerse a flote.

Zona A

Resultados:

Americano 1 vs. El Expreso 0

Trebolense 1 vs. San Martín 3

Análisis: El “Polanco” de Americano se mantiene invicto y consiguió una valiosa victoria en casa. Por su parte, San Martín de Carlos Pellegrini superó a Trebolense, consolidando su posición en la cima.

Tabla de posiciones (primeros puestos):

San Martín 7 pts.

El Expreso 7 pts.

Americano 6 pts.

Zona B

Resultados:

Sastre 0 vs. Susanense 0

Piamonte 6 vs. Unión 0

Análisis: Piamonte fue la gran sorpresa, con una goleada de 6-0 sobre Unión. El empate sin goles entre Sastre y Susanense permitió que Mitre se mantenga como líder de la zona.

Tabla de posiciones (primeros puestos):

Mitre 7 pts.

Sastre 6 pts.

Piamonte 5 pts.

Zona C

Resultados:

La Emilia 0 vs. General 2

JURC 0 vs. San Jorge 3

Análisis: San Jorge sigue en un excelente momento, sumando una nueva goleada contra Juventud Unida. General de San Martín de las Escobas también se afianzó en los puestos de arriba con un triunfo claro.

Tabla de posiciones (primeros puestos):

San Jorge 10 pts.

General 7 pts.

La Emilia 5 pts.

