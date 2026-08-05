El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de fútbol resolvió este miércoles que la final del Torneo Clausura 2026 se dispute el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, con horario aún por confirmar.
Cuál será el estadio de la final del Torneo Clausura 2026 de Primera División de fútbol
El Estadio Único de La Plata será el escenario donde se coronará al campeón del Clausura 2026 el 12 de diciembre. La hora del partido aún no fue confirmada.
El encuentro se jugará a partido único y en campo neutral, tal como establece el formato de la competencia para su instancia decisiva.
El Clausura cuenta con dos zonas de 15 equipos y una fase regular de 16 jornadas. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los cuartos y las semifinales también se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro.
En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el estadio platense, independientemente de quiénes alcancen el partido por el título.
En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales.
El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones.
Con la fecha y la sede ya establecidas, la Liga Profesional deberá definir próximamente el horario y las condiciones para la distribución de entradas entre los dos clubes finalistas.
Tabla de posiciones
Proyecto "Casa de las Selecciones"
Tras un período de poco uso y desgaste del césped modular, la AFA y la Provincia de Buenos Aires lanzaron un plan integral de obras para recuperar el escenario y postularlo como sede internacional.
Tras 15 años de debate sobre el mal comportamiento de la pelota en el césped por módulos, se removió el sistema de macetas. Se reemplazó por un campo de juego fiduciario/convencional asentado sobre capas de tierra, arena y piedras, acompañado de un sistema de drenaje y riego automatizado de última generación.
Se avanzó con la ampliación de capacidad con obras en palcos y gradas orientadas a llevar la capacidad a cerca de 50.000 espectadores.
También se llevaron a cabo trabajos de reparación de la cubierta textil y actualización del sistema de iluminación con tecnología LED apta para transmisiones en ultra alta definición (4K/8K).