Lionel Messi jugará en el partido de despedida de Carlos Tevez el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. La organización confirmó este jueves la participación del rosarino a través de las redes sociales del evento. “¡Leo Messi, la Bombonera te espera!”, publicó la cuenta oficial del homenaje.
Lionel Messi jugará en la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera
La organización confirmó la presencia del rosarino en el partido homenaje al Apache, que se disputará el domingo 20 de diciembre y será televisado por ESPN.
Tevez ya había adelantado la noticia a fines de octubre, durante una charla con el exdefensor inglés Rio Ferdinand. “Messi va a jugar y Riquelme también”, aseguró entonces el exdelantero de Boca.
De la Selección a la Bombonera
Messi y Tevez compartieron equipo en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011. El homenaje volverá a reunirlos en una cancha, esta vez en el estadio donde el Apache disputó buena parte de su carrera con la camiseta de Boca.
Entre los nombres anunciados por la organización o mencionados por Tevez figuran Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Patrice Evra y Rio Ferdinand. Cristiano Ronaldo también fue invitado y su participación sigue sin confirmarse.
Cuándo y dónde ver la despedida de Tevez
El partido se disputará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y será televisado por ESPN. El encuentro, bautizado “El Último Baile”, reunirá a figuras de distintas etapas de la carrera del Apache, que anunció su retiro del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años.