Momento familiar

Ciro Messi protagonizó un divertido momento con Lionel Messi después del título del Inter Miami

El hijo menor de Lionel Messi se acercó a su papá durante los festejos por la Campeones Cup. El futbolista todavía tenía la camiseta empapada después del partido y la reacción de Ciro provocó la risa del capitán argentino.