Lionel Messi terminó la noche con un nuevo título junto al Inter Miami y con una escena familiar que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Después de la victoria por 2-0 frente a Cruz Azul en la final de la Campeones Cup, el futbolista se encontró sobre el campo de juego con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.
Ciro Messi protagonizó un divertido momento con Lionel Messi después del título del Inter Miami
El hijo menor de Lionel Messi se acercó a su papá durante los festejos por la Campeones Cup. El futbolista todavía tenía la camiseta empapada después del partido y la reacción de Ciro provocó la risa del capitán argentino.
En medio de los abrazos, el menor de ellos tuvo una reacción espontánea al notar que su papá todavía estaba transpirado por el esfuerzo del partido.
La reacción de Ciro que hizo reír a Messi
El momento ocurrió durante los festejos posteriores al encuentro. Messi, todavía vestido con la camiseta del Inter Miami y después de disputar los 90 minutos, se acercó a sus hijos para compartir con ellos la celebración del campeonato.
En las imágenes difundidas después del partido se observa cómo Ciro se aproxima a su padre y le acaricia la espalda. El futbolista tenía la camiseta completamente mojada por la transpiración producto del esfuerzo realizado durante la final.
Después de tocarlo, Ciro se llevó la mano hacia la nariz para percibir el olor que había quedado en su piel. La reacción del niño fue inmediata: hizo un gesto de desagrado al notar el olor a transpiración y esa situación provocó una carcajada de Messi.
Lejos de incomodarse por el gesto de su hijo, el capitán del Inter Miami respondió con una sonrisa y continuó compartiendo el momento con él. La secuencia, breve y alejada de cualquier cuestión deportiva, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de los festejos.
El encuentro entre Messi y sus hijos se produjo en un contexto de celebración familiar. Thiago, Mateo y Ciro estuvieron junto a su padre sobre el campo de juego después de la consagración y fueron parte de los festejos posteriores a una noche importante para el equipo estadounidense.
La escena también permitió mostrar una situación cotidiana en medio de una celebración que, hasta ese momento, había estado marcada por el resultado deportivo. Después de una final, el cansancio y la transpiración forman parte de la actividad de cualquier futbolista, y en este caso quedaron expuestos en una situación familiar que generó una reacción espontánea.
Messi, protagonista de la final ante Cruz Azul
El momento con Ciro llegó después de una actuación determinante de Messi en la definición de la Campeones Cup. Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul y consiguió por primera vez este trofeo, que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador de la Liga MX.
El argentino abrió el marcador durante el primer tiempo con un cabezazo y alcanzó así los 100 goles con la camiseta del conjunto de Florida. Más tarde, en el tramo final del encuentro, participó nuevamente en la jugada que terminó con el segundo tanto de Inter Miami, convertido por Casemiro.
La conquista tuvo además un significado especial para el club, ya que se trató de su primera Campeones Cup. El título llegó en el debut de Cristian “Kily” González como entrenador del equipo y sumó otro trofeo a la etapa de Messi en el fútbol estadounidense.
Una vez finalizado el partido, las imágenes de la celebración mostraron diferentes momentos protagonizados por el futbolista junto a sus hijos. En una de las secuencias, Messi apareció junto a Thiago y Mateo, mientras que posteriormente se produjo el episodio con Ciro que terminó captando especialmente la atención de los usuarios de redes sociales.
La situación entre padre e hijo contrastó con la intensidad que Messi había mostrado durante la final. El rosarino fue una de las figuras del encuentro, marcó el primer gol y participó en el segundo, pero después del pitazo final pasó a compartir el festejo con su familia.
El video del momento con Ciro comenzó a difundirse poco después de la consagración y sumó miles de comentarios. La particularidad de la escena estuvo precisamente en su espontaneidad: mientras Messi celebraba un nuevo campeonato y todavía llevaba las marcas del esfuerzo del partido, su hijo reaccionó de una manera propia de una situación familiar cotidiana.
Así, entre el trofeo, los abrazos y los festejos del plantel, Ciro terminó ocupando unos segundos de la celebración de su padre. Una pequeña escena ocurrida después de la final que permitió ver al futbolista en un contexto diferente al de la cancha y que rápidamente quedó registrada por las cámaras.