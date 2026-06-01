Ahora a pensar en lo deportivo

La lucha de Las Lobas dio resultado: podrán viajar a España representando a Argentina

Gracias a la intensa movilización producida en las redes sociales y a la inmensa voluntad de la gente, el seleccionado argentino femenino de básquet en silla de ruedas logró recaudar el dinero suficiente para el traslado a España, país en el cual disputarán el repechaje con el objetivo de participar del Mundial a llevarse a cabo en septiembre en Canadá.