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Aplastante goleada de Almagro en el clásico esperancino

En una noche inolvidable en el “Juan Carlos Pepote Spies”, Club Almagro de Esperanza se quedó con el clásico esperancino tras derrotar de manera contundente a Alma Juniors por 90 a 59, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura A1 de la Asociación Santafesina.

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El conjunto dirigido por Maximiliano Barisio fue ampliamente superior desde el salto inicial y construyó una diferencia demoledora a partir de una altísima efectividad desde el perímetro. Con una ráfaga de triples y una defensa intensa, el local se escapó rápidamente en el marcador hasta cerrar el primer cuarto arriba 33-13, prácticamente encaminando el partido.

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La gran figura de la noche fue Rodrigo Riquelme, autor de 25 puntos, acompañado por otra sobresaliente tarea de Enzo Durigón, que sumó 23 unidades, ambos determinantes en el goleo y en la conducción ofensiva del equipo. También aportó Franco Parola con 11 puntos.

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En Alma Juniors, Facundo Breques fue el máximo anotador con 14 tantos, en una noche complicada para el elenco visitante, que nunca logró encontrar respuestas ante la intensidad y precisión de Almagro.

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Con esta victoria, Almagro finalizó tercero en la tabla y ahora se enfrentará a Gimnasia en los cuartos de final del certamen. Además, el jueves volverá a cruzarse con Alma Juniors, esta vez por la Liga Federal, en el estadio “Enzo Scocco”.

Síntesis

Club Almagro de Esperanza (90)

Matías Felcaro 7, Mateo Spies 2, Enzo Durigón 23, Rodrigo Riquelme 25, Octavio Donzino 4 (FI); Joaquín Jeandrevin 0, Ezequiel Heinzen 0, Franco Parola 11, Juan Pablo Riquelme 3, Bruno Santillán 9, Valentín Depetris 6 y Franco Oreggioni 0.

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DT: Maximiliano Barisio.

Alma Juniors (59)

Nicolás Correnti 2, Facundo Rittiner 3, Nicolás Bravo 8, Facundo Breques 14, Ezequiel Bidondo 3 (FI); Valentino Medrano 4, Santiago Blainq 0, Lucas Lauxmann 2, Stefano Castoldi 2, Ignacio Morelli 6, Augusto Parola 8 y Juan Bello 7.

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DT: Sebastián Puñet.

Parciales: 33-13, 54-30 y 80-46.

Árbitros: Sergio Quinteros y Maximiliano Piedrabuena.

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