Noche inolvidable

Aplastante goleada de Almagro en el clásico esperancino

En una noche inolvidable en el “Juan Carlos Pepote Spies”, Club Almagro de Esperanza se quedó con el clásico esperancino tras derrotar de manera contundente a Alma Juniors por 90 a 59, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura A1 de la Asociación Santafesina.