#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
48º edición

Desde el drone de El Litoral: las mejores imágenes de la largada de la Maratón Santa Fe-Coronda

La más linda del mundo escribe una nueva historia con un nuevo recorrido de más de 59 kilómetros de extensión. Seguí toda la información con la cobertura especial de El Litoral.

Se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaSe vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

La Maratón Santa Fe-Coronda celebra su 48º Edición y la podes seguir con la cobertura especial de El Litoral. A continuación, las mejores fotos de la largada desde nuestro drone.

Fotos de Fernando Nicola

Así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda

Así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda

Más fotos

Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaDesde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Maratón Santa Fe Coronda

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro