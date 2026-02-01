#HOY:

Maratón Santa Fe-Coronda 2026: dominio italiano y líderes claros en la primera mitad

Con 18 nadadores de ocho países en competencia, la edición 48° de la Maratón Santa Fe-Coronda tuvo un inicio exigente, líderes definidos y gran acompañamiento del público en los primeros kilómetros.

Desde el agua: las mejores fotos de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda.Desde el agua: las mejores fotos de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda.
La 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda se largó a las 9 de la mañana desde la Laguna Setúbal, frente a la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. Un total de 18 nadadores de ocho países comenzaron el exigente recorrido de 59,5 kilómetros rumbo a Coronda, en una de las competencias de aguas abiertas más prestigiosas del mundo.

Desde el inicio, la prueba mostró un ritmo elevado y una clara disputa por las posiciones de vanguardia.

Dominio italiano

Durante gran parte de la primera mitad de la carrera, el equipo italiano se mostró sólido y estratégico, imponiendo condiciones en el pelotón de punta. Con un trabajo colectivo ordenado y un ritmo constante, los representantes europeos lograron controlar los tiempos y las posiciones, marcando diferencias con el resto de los competidores.

Este dominio temprano permitió que Italia se posicionara como el equipo a vencer, perfilándose como principal candidato a quedarse con la victoria si logra sostener el ritmo en el tramo final.

Maratón Santa Fe-Coronda: así pasaron el puente carretero los nadadores. Foto: Fernando NicolaMaratón Santa Fe-Coronda: así pasaron el puente carretero los nadadores. Foto: Fernando Nicola.

Cambios de liderazgo

En distintos pasajes iniciales, el ecuatoriano M. Ramos Castro logró tomar la delantera, aunque siempre con presencia cercana de los nadadores italianos y del brasileño Matheus Evangelista, quien también tuvo momentos de protagonismo.

El grupo de punta se mantuvo compacto durante varios kilómetros, con escasas diferencias y constantes cambios de posiciones, reflejando la intensidad de la competencia.

Maratón Santa Fe-Coronda: así pasaron el puente carretero los nadadores. Foto: Fernando NicolaMaratón Santa Fe-Coronda: así pasaron el puente carretero los nadadores. Foto: Fernando Nicola.

Paso por el Puente Carretero: carrera más definida

Al cruzar el Puente Carretero, la prueba comenzó a ordenarse. Evangelista logró colocarse al frente, escoltado por el argentino Martín Carrizo, mientras que los nadadores italianos se mantuvieron firmes en el lote de vanguardia, sosteniendo el control general de la carrera.

En la rama femenina, la argentina Mayte Puca lideró con autoridad durante gran parte del recorrido inicial, seguida por la italiana Santoni y la representante local Loyato.

Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Matías PintosMayte Puca se perfila como ganadora en la rama femenina. Foto: Matías Pintos.

Incidentes y exigencia extrema

La primera mitad también tuvo momentos de tensión cuando, debajo del Puente Carretero, un kayakista impactó accidentalmente con uno de los nadadores, generando una interrupción momentánea en el ritmo del líder. A pesar del incidente, la competencia continuó sin mayores consecuencias.

La exigencia física comenzó a sentirse en los cuerpos de los competidores, en una carrera donde la estrategia y la resistencia resultan determinantes.

Multitud y expectativa por el desenlace

Como cada año, el público acompañó masivamente desde la Costanera, puentes y distintos puntos del recorrido, dándole un marco festivo y popular a la prueba.

Con más de la mitad del trayecto cumplido y con el equipo italiano dominando gran parte del desarrollo, la expectativa crece de cara a la segunda mitad de la Maratón Santa Fe-Coronda, donde el desgaste y la fortaleza mental suelen definir al ganador de la “más linda del mundo”.

