Maratón Santa Fe-Coronda 2026: dominio italiano y líderes claros en la primera mitad

Desde el inicio, la prueba mostró un ritmo elevado y una clara disputa por las posiciones de vanguardia.
Dominio italiano
Durante gran parte de la primera mitad de la carrera, el equipo italiano se mostró sólido y estratégico, imponiendo condiciones en el pelotón de punta. Con un trabajo colectivo ordenado y un ritmo constante, los representantes europeos lograron controlar los tiempos y las posiciones, marcando diferencias con el resto de los competidores.
Este dominio temprano permitió que Italia se posicionara como el equipo a vencer, perfilándose como principal candidato a quedarse con la victoria si logra sostener el ritmo en el tramo final.
Maratón Santa Fe-Coronda: así pasaron el puente carretero los nadadores. Foto: Fernando Nicola.
Cambios de liderazgo
En distintos pasajes iniciales, el ecuatoriano M. Ramos Castro logró tomar la delantera, aunque siempre con presencia cercana de los nadadores italianos y del brasileño Matheus Evangelista, quien también tuvo momentos de protagonismo.
El grupo de punta se mantuvo compacto durante varios kilómetros, con escasas diferencias y constantes cambios de posiciones, reflejando la intensidad de la competencia.
Paso por el Puente Carretero: carrera más definida
Al cruzar el Puente Carretero, la prueba comenzó a ordenarse. Evangelista logró colocarse al frente, escoltado por el argentino Martín Carrizo, mientras que los nadadores italianos se mantuvieron firmes en el lote de vanguardia, sosteniendo el control general de la carrera.
En la rama femenina, la argentina Mayte Puca lideró con autoridad durante gran parte del recorrido inicial, seguida por la italiana Santoni y la representante local Loyato.
Mayte Puca se perfila como ganadora en la rama femenina. Foto: Matías Pintos.
Incidentes y exigencia extrema
La primera mitad también tuvo momentos de tensión cuando, debajo del Puente Carretero, un kayakista impactó accidentalmente con uno de los nadadores, generando una interrupción momentánea en el ritmo del líder. A pesar del incidente, la competencia continuó sin mayores consecuencias.
Como cada año, el público acompañó masivamente desde la Costanera, puentes y distintos puntos del recorrido, dándole un marco festivo y popular a la prueba.
Con más de la mitad del trayecto cumplido y con el equipo italiano dominando gran parte del desarrollo, la expectativa crece de cara a la segunda mitad de la Maratón Santa Fe-Coronda, donde el desgaste y la fortaleza mental suelen definir al ganador de la “más linda del mundo”.