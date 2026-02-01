Desde el agua: fotos imperdibles de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Litoral continúa cubriendo la Maratón Santa Fe-Coronda, edición número 48, que le da comienzo además a la Copa Santa Fe 2026. En este caso, te mostramos las fotos más impactantes de los nadadores... desde el agua.
En la 48º edición de la maratón más linda del mundo, te mostramos las mejores fotos de los protagonistas haciendo lo que más les gusta.
