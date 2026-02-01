#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Galería HD

Desde el agua: fotos imperdibles de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

En la 48º edición de la maratón más linda del mundo, te mostramos las mejores fotos de los protagonistas haciendo lo que más les gusta.

Desde el agua: las mejores fotos de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda.Desde el agua: las mejores fotos de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda.
Seguinos en
Por: 

El Litoral continúa cubriendo la Maratón Santa Fe-Coronda, edición número 48, que le da comienzo además a la Copa Santa Fe 2026. En este caso, te mostramos las fotos más impactantes de los nadadores... desde el agua.

Desde el agua: las mejores fotos de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Desde el agua: las mejores fotos de los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Más fotos

Así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda

Así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda

Arrancó la Maratón Santa Fe-Coronda

Arrancó la Maratón Santa Fe-Coronda

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Maratón Santa Fe Coronda
Santa Fe Ciudad
Coronda
Natación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro