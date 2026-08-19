La cuenta regresiva ya está en marcha. La 17ª Maratón Internacional Villa Urquiza – Paraná comenzará a escribir un nuevo capítulo el próximo 12 de diciembre, cuando decenas de nadadores vuelvan a desafiar las aguas del río Paraná en una de las competencias más emblemáticas del calendario nacional de aguas abiertas.
Ya está en marcha la 17ª edición de la Maratón Internacional Villa Urquiza – Paraná
La tradicional prueba de aguas abiertas volverá a unir Villa Urquiza y Paraná el próximo 12 de diciembre sobre su habitual recorrido de 21 kilómetros. La organización ya trabaja en la logística y confirmó que las inscripciones para nadadores extranjeros y argentinos se abrirán durante octubre y noviembre, respectivamente.
La prueba mantendrá su tradicional recorrido de 21 kilómetros, con partida desde la Virgen del Camino Costero de Villa Urquiza y llegada en el Balneario Municipal de Paraná, un trayecto que con el paso de los años se consolidó como una referencia para deportistas de distintos puntos del país y del exterior.
Desde la Asociación Civil Barrancas del Paraná, entidad organizadora del evento, ya se encuentran trabajando en los múltiples aspectos que demanda una competencia de estas características, que trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse también en un atractivo turístico y social para la región.
El presidente de la institución, Andrés Solioz, destacó el crecimiento sostenido que viene registrando la maratón y las expectativas que genera la próxima edición.
“Tenemos muy buenas expectativas. Año a año esta maratón va superándose en todo sentido. Crece el nivel de los competidores, la cantidad de países representados, la organización y también todo lo que se genera alrededor de la competencia”, expresó.
El dirigente remarcó que los preparativos comenzaron hace varios meses y que actualmente se trabaja de manera simultánea en distintos frentes.
“Ya pusimos primera. Estamos avanzando en cuestiones vinculadas a la logística, la comunicación, la seguridad, los controles médicos, la coordinación en el río, el vínculo con los municipios, los patrocinadores y todos los detalles que requiere un evento de esta magnitud”, señaló.
Asimismo, destacó el respaldo que la competencia viene recibiendo de diferentes sectores públicos y privados.
“Venimos manteniendo reuniones con distintos actores que han manifestado su acompañamiento. Eso demuestra el interés que despierta la maratón no sólo desde lo deportivo, sino también desde lo turístico y lo institucional”, sostuvo.
Para Solioz, uno de los principales desafíos pasa por continuar fortaleciendo el crecimiento del evento sin perder la identidad que lo caracteriza.
“Queremos seguir mejorando y ofrecerles a los participantes una experiencia cada vez más completa. La Villa Urquiza – Paraná tiene una identidad propia que los nadadores valoran muchísimo y que queremos seguir potenciando”, afirmó.
Inscripciones
La organización informó que ya se encuentra trabajando en el cronograma de inscripciones para la edición 2026. Según adelantaron, los nadadores extranjeros podrán inscribirse durante octubre, mientras que las inscripciones para los competidores argentinos se habilitarán en noviembre.
En las próximas semanas se darán a conocer los detalles vinculados a requisitos, costos y reglamento oficial de una competencia que volverá a reunir a destacados exponentes de las aguas abiertas de Argentina y de distintos países de la región.