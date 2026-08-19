Entre Ríos

Ya está en marcha la 17ª edición de la Maratón Internacional Villa Urquiza – Paraná

La tradicional prueba de aguas abiertas volverá a unir Villa Urquiza y Paraná el próximo 12 de diciembre sobre su habitual recorrido de 21 kilómetros. La organización ya trabaja en la logística y confirmó que las inscripciones para nadadores extranjeros y argentinos se abrirán durante octubre y noviembre, respectivamente.