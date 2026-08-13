Adrián “Maravilla” Martínez recibió tres fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina luego de la expulsión sufrida en la derrota de Racing ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. La sanción lo dejará afuera de tres compromisos consecutivos del certamen.
Maravilla Martínez recibió tres fechas y no estará en el clásico ante Boca
El Tribunal de Disciplina sancionó al delantero tras su expulsión frente a Argentinos Juniors. También se perderá los partidos ante Banfield e Independiente Rivadavia.
El delantero no podrá jugar frente a Banfield, Boca e Independiente Rivadavia. Sí estará habilitado para disputar el encuentro contra Belgrano por la Copa Argentina, ya que la pena se aplica exclusivamente al torneo local.
La jugada que derivó en la roja
La expulsión ocurrió a los 18 minutos del primer tiempo en el estadio Diego Armando Maradona. Martínez fue a disputar una pelota con Kevin Gutiérrez y terminó impactando con el codo en el rostro del jugador de Argentinos Juniors.
Pablo Dóvalo revisó la acción a instancias del VAR y decidió mostrarle la tarjeta roja directa al atacante de Racing. La Academia quedó con diez futbolistas durante buena parte del encuentro, que finalmente terminó 2-1 para el Bicho.
El Tribunal aplicó el artículo 13, inciso 1.e, del Código Disciplinario para establecer las tres jornadas de suspensión.
Se pierde el clásico con Boca
El castigo comenzará a cumplirse este viernes ante Banfield. La segunda fecha será justamente el duelo contra Boca, previsto para el domingo 23 de agosto en el Cilindro de Avellaneda.
La tercera ausencia será frente a Independiente Rivadavia, el 30 de agosto en Mendoza. De esta manera, Juan Pablo Vojvoda perderá a uno de sus principales referentes ofensivos durante un tramo importante del Clausura.
Racing analiza presentar una apelación con el objetivo de reducir la sanción a dos fechas, aunque por ahora el fallo oficial mantiene al delantero suspendido durante tres jornadas.
El mensaje de Vojvoda
Después del partido ante Argentinos, el entrenador había cuestionado la reacción del atacante y remarcó la necesidad de evitar este tipo de situaciones.
“Lo que hizo fue un error que no se puede permitir en el alto nivel; él lo sabe. No tiene que volver a suceder”, expresó Vojvoda en conferencia de prensa.
Martínez también utilizó sus redes sociales para pedir disculpas al club, sus compañeros y los hinchas después de la expulsión.
Una ausencia sensible para la Academia
El delantero de 34 años continúa siendo una de las piezas centrales del ataque de Racing. En este semestre disputó tres partidos y convirtió un gol antes de recibir la sanción.
Su vuelta al Torneo Clausura quedará prevista, en principio, para la jornada posterior al encuentro frente a Independiente Rivadavia, salvo que prospere la apelación que prepara el club.