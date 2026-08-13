La Confederación Africana de Fútbol (CAF) publicó este jueves un comunicado en el que ratificó su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la creciente disputa sobre el futuro de la máxima institución rectora del fútbol a nivel mundial.
La Confederación Africana respaldó a Infantino en la disputa por el futuro de la FIFA
El comité ejecutivo de la CAF apoyó por unanimidad la "actualización conjunta" sobre la iniciativa FIFA Forward Enterprise y reconoció errores durante el proceso.
El texto con la firma de su presidente Patrice Motsepe informó que el Comité Ejecutivo de la CAF respaldó por unanimidad la "actualización conjunta" presentada por Infantino y el secretario general, Mattias Grafström, sobre la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE).
La CAF tomó nota de que en la actualización se reconoce que "se cometieron errores durante el proceso de creación propuesta de la FIFA Forward Enterprise"; además, el documento indicó que se pidieron disculpas por esos errores y que la propuesta fue retirada. El comunicado añadió que la revisión anunciada será informada al Consejo de la FIFA en su próxima reunión, y sostuvo que todas las actuaciones se realizaron en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA.
Motsepe explicó que la Confederación acoge y respalda la actualización conjunta y que seguirá centrada en situar al Fútbol africano entre los mejores del mundo. El presidente de la CAF reafirmó el compromiso con las mejores prácticas de gobernanza, transparencia y auditoría y subrayó la importancia del respeto al debido proceso en la institución.
El comité ejecutivo además agradeció a Infantino, a Grafström y a la administración de la FIFA por la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y destacó que la CAF mantendrá su foco en el desarrollo de futbolistas, entrenadores, selecciones nacionales y ligas de sus 54 asociaciones miembro.
Motsepe y la postura oficial de la Confederación
En su comunicado la Confederación Africana de Fútbol reiteró que continuará colaborando con la FIFA, sus asociaciones miembro, otras confederaciones y las partes interesadas para aplicar prácticas de gobernanza y contribuir al desarrollo del Fútbol en el continente. La nota puntualizó avances en conversaciones con patrocinadores, socios e inversores para garantizar autosuficiencia financiera e infraestructura.
La declaración de Patrice Motsepe insistió en que la CAF acoge la actualización y que seguirá trabajando en proyectos que beneficien a futbolistas y competiciones locales. El órgano ejecutivo subrayó la prioridad de modernizar estadios y apoyar programas de formación para jugadores y técnicos, según el texto difundido.
El Respaldo de la CAF, aprobado por unanimidad, reafirmó la relación institucional con la FIFA y reconoció la necesidad de revisar procesos internos tras los errores admitidos en la propuesta FFE, dejando constancia de la retirada del plan original.
Repercusiones en la disputa global y la reacción europea
Desde Europa las tensiones persisten: la UEFA consideró que la retirada del plan no alcanza para reparar la relación con la FIFA y mantiene la posibilidad de boicotear torneos organizados por la entidad hasta que se cumplan sus condiciones. La federación europea exigió que el proyecto de comercializar participaciones en competiciones quede definitivamente descartado y que haya garantías de que no se volverá a intentar.
Además, la información verificada recoge que FIFPRO se mostró en contra de la iniciativa, lo que contribuyó a la presión internacional sobre la propuesta. Infantino reconoció errores en el proceso y anunció una revisión, según las fuentes citadas.
La postura pública de la CAF contrasta con la advertencia de la UEFA y deja abierta la negociación entre confederaciones sobre el rumbo institucional y financiero del Fútbol mundial.
El comité ejecutivo de la CAF concluyó reafirmando su apoyo a Infantino y su compromiso con el desarrollo del Fútbol africano, mientras la disputa entre confederaciones sigue siendo un factor clave en el futuro de la FIFA.