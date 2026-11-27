El mundo del motociclismo recibió una noticia inesperada este viernes: Marc Márquez anunció que dejará MotoGP con efecto inmediato después de disputar el Gran Premio de Valencia de este fin de semana.
Video: Marc Márquez anunció su retiro inmediato tras el GP de Valencia
El español sorprendió al mundo del motociclismo con un mensaje de despedida y dejó sin efecto su vínculo contractual con Ducati para las próximas temporadas.
El piloto español, integrante del equipo oficial Ducati, comunicó su decisión apenas unos minutos antes del comienzo de la primera sesión de entrenamientos, en un anuncio que sorprendió a los aficionados y al ambiente de la categoría.
El anuncio
La decisión tomó por sorpresa debido a que Márquez tenía un contrato vigente con Ducati por dos temporadas más, correspondiente a los campeonatos de 2027 y 2028. El acuerdo había sido alcanzado después de su consagración en 2025.
Aunque el español había evitado confirmar su futuro durante el pasado fin de semana en Portimao, donde consiguió su octavo título de la categoría reina, desde la estructura de Ducati habían manifestado que el piloto cumpliría su vínculo contractual.
A través de una serie de carteles, Márquez compartió un mensaje de despedida: "Hablaremos más tarde, pero primero quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia".
Las lesiones que marcaron su carrera
Por el momento, el multicampeón no brindó detalles sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación. Sin embargo, durante los últimos seis años debió afrontar importantes dificultades físicas, especialmente por las lesiones sufridas en su hombro derecho.
Uno de los episodios más delicados ocurrió durante la primera fecha de la temporada 2020, en Jerez, cuando protagonizó una fuerte caída. Su intento de regresar a las pistas apenas una semana después agravó la lesión y dio inicio a un extenso proceso de recuperación.
Márquez necesitó cuatro intervenciones quirúrgicas y atravesó cinco años de dificultades antes de volver a conquistar el campeonato mundial en 2025, en una recuperación que marcó uno de los capítulos más destacados de su trayectoria.
Una nueva lesión y otra remontada histórica
La alegría por su consagración en Japón duró poco. Una semana después de celebrar el campeonato, el español sufrió otro accidente durante la largada del Gran Premio de Indonesia, en un incidente en el que también estuvo involucrado otro competidor.
A sus 33 años, Márquez volvió a enfrentar limitaciones físicas y tuvo que trabajar para mantenerse competitivo durante la temporada. En ese contexto, protagonizó una destacada remontada frente a los pilotos de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, quienes habían llegado a tener una ventaja de 102 puntos en el campeonato.
Finalmente, el español consiguió revertir la situación, superó a sus principales rivales y aseguró el título con una fecha de anticipación.
Ahora, su anuncio de despedida abre un nuevo capítulo en la historia de MotoGP y deja interrogantes sobre el futuro de uno de los pilotos más destacados de la categoría.