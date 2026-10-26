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MotoGP 2026: la batalla por el título entre la lluvia, la guerra y las cancelaciones

Cancelaciones por condiciones extremas y la incertidumbre generada por conflictos internacionales ponen en jaque la definición del campeonato. Más que una carrera, es una prueba de resistencia para todos los protagonistas.

Circuito de Phillip Island tras la cancelación del Gran Premio de Australia por malas condiciones climáticas.Circuito de Phillip Island tras la cancelación del Gran Premio de Australia por malas condiciones climáticas.
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La temporada 2026 de MotoGP avanza en medio de circunstancias inesperadas que la ponen a prueba a nivel deportivo y organizativo. La reciente cancelación del Gran Premio de Australia por condiciones climáticas extremas y la creciente incertidumbre en torno al Gran Premio de Qatar, amenazado por tensiones bélicas en Oriente Medio, han marcado un año frenético y lleno de desafíos para pilotos, equipos y aficionados.

La tormenta que paró Phillip Island

El sábado 24 de octubre se canceló la carrera principal del GP de Australia, cita clásica del calendario, debido a lluvias intensas y una niebla densa que imposibilitaron garantizar la seguridad. Sin posibilidad de operar el helicóptero medicalizado, indispensable para evacuar rápidamente en caso de accidentes, los organizadores priorizaron la integridad física de los pilotos.

Mirá tambiénAustralia se quedó sin carreras: la lluvia frenó el MotoGP y a los argentinos de Moto3

Jorge Martín, líder del campeonato, dijo: “Cada punto es oro y perder esta carrera duele, pero la vida es lo primero”. Por su parte, Marc Márquez valoró la decisión: “Salir en esas condiciones habría sido irresponsable”. Además, Martín afronta una fractura en su brazo derecho, lo que pone en duda su continuidad en la recta final del Mundial.

Qatar, en la mira de la incertidumbre

Qatar está en vilo por la guerra. El Gran Premio previsto para noviembre en Lusail fue aplazado debido a las tensiones geopolíticas que ponen en riesgo la seguridad de pilotos, equipos y asistentes. “La vida es una y carreras hay muchas”, afirmó Márquez, reflejando la preocupación general. A la espera de una definición clara, MotoGP mantiene la esperanza de que la competencia se lleve a cabo, aunque la sombra del conflicto internacional añade un ingrediente de imprevisibilidad inédito.

MotoGP - Australian Grand Prix - Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island, Australia - October 25, 2026 Prima Pramac Yamaha MotoGP's Toprak Razgatlioglu after the parade lap as the race gets cancelled due to bad weather REUTERS/Asanka Brendon RatnayakeCircuito de Phillip Island tras la cancelación del Gran Premio de Australia por el clima.

Este panorama no es exclusivo de MotoGP. La Fórmula 1 también ha suspendido su GP de Qatar 2026, y el Dakar canceló las etapas planeadas para la región, afectando seriamente el calendario mundial del deporte motor.

Impacto en la lucha por el título

Con el campeonato en su tramo decisivo, la cancelación de Australia y la incertidumbre sobre Qatar alteran la dinámica de la competición. Solo quedan pendientes las fechas de Malasia, Valencia y el cierre en Qatar (en caso de que se pueda correr).

La lesión de Martín abre un interrogante sobre su capacidad para pelear el título frente a un Márquez que no afloja. Pilotos como Marco Bezzecchi y Enea Bastianini acechan desde cerca, dispuestos a aprovechar cualquier tropiezo.

Además, la variable climática sigue condicionando el calendario, principalmente en Malasia, que históricamente ha presentado condiciones cambiantes que afectan el rendimiento y la estrategia de los equipos.

Un Mundial en tensión

El Campeonato Mundial de MotoGP 2026 está cada vez más apretado a medida que se acerca su final. A falta de cuatro Grandes Premios, Jorge Martín lidera la tabla con 355 puntos, seguido muy de cerca por Marc Márquez, quien suma 353 puntos, manteniendo viva la lucha por el título. Solo estos dos pilotos llegan con posibilidades matemáticas reales de consagrarse campeón, ya que la diferencia con el resto es demasiado amplia.

Ahora en su tramo final con cuatro Grandes Premios decisivos por delante.

El 30 de octubre se corre en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia; luego, el 6 de noviembre, la acción se traslada al Circuito Internacional de Lusail en Catar. Le sigue el Gran Premio de Portugal el 13 de noviembre en el Autódromo Internacional do Algarve, y para cerrar la temporada, el 20 de noviembre, los pilotos llegarán al Circuit Ricardo Tormo en Valencia, España.

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