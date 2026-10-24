Franco Colapinto

Colapinto apuesta a la carrera, pero Alpine necesita algo más que cuidar los neumáticos

El argentino largará 21° en Austin después de una clasificación que volvió a exponer las dificultades del auto en los baches. Con más trabajo dedicado al ritmo de carrera y neumáticos guardados, espera recuperar terreno. Los dos Racing Bulls en la Q3 dejaron otra referencia que preocupa al equipo francés