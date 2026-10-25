El Gran Premio de Australia terminó este domingo sin sus carreras principales. Las intensas lluvias y la falta de visibilidad en Phillip Island obligaron a cancelar las competencias de MotoGP, Moto2 y Moto3, correspondientes a la 18ª fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo.
Australia se quedó sin carreras: la lluvia frenó el MotoGP y a los argentinos de Moto3
La falta de visibilidad impidió operar al helicóptero médico en Phillip Island. Valentín Perrone y Marco Morelli no pudieron competir en la 18ª fecha de la temporada.
La decisión también dejó sin correr a los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, quienes habían completado la clasificación de Moto3 el sábado. El piloto de KTM debía partir desde el puesto 13, mientras que el representante del Aspar Team había conseguido la 19ª ubicación de la grilla.
El helicóptero médico, determinante
El impedimento central fue la imposibilidad de utilizar el helicóptero médico. El hospital de referencia en Melbourne se encuentra a unas dos horas por tierra, un tiempo superior al máximo de 45 minutos establecido para los traslados de emergencia en ambulancia.
El director de Carrera, Graham Webber, explicó que necesitaban una ventana de al menos 60 minutos de visibilidad adecuada tanto en el circuito como en Melbourne. Pese a las sucesivas modificaciones del cronograma, esas condiciones no se consolidaron y la organización canceló definitivamente la jornada.
Márquez se quedó sin la carrera principal
En MotoGP, la suspensión dejó a Marc Márquez sin la posibilidad de ampliar su ventaja en el campeonato durante la prueba del domingo. El español había ganado la Sprint del sábado y obtenido la pole position sobre una pista húmeda, antes del deterioro de las condiciones meteorológicas.
Tanto Márquez como su compañero de Ducati, Francesco Bagnaia, consideraron que el asfalto estaba en condiciones aceptables para competir. Sin embargo, la falta de cobertura aérea para una eventual emergencia impidió la largada. Davide Tardozzi, director del equipo, respaldó la resolución por razones de seguridad.
Una despedida sin competencia
La cancelación marcó el cierre de la última edición del Gran Premio de Australia en Phillip Island antes del traslado previsto para 2027 a un circuito urbano en Adelaida. El trazado de 4,4 kilómetros tuvo una despedida sin las carreras programadas para la jornada final.
Los pilotos de la categoría principal realizaron dos vueltas de exhibición detrás del coche de seguridad y se detuvieron en la recta principal para saludar al público. El Mundial retomará su actividad del 30 de octubre al 1 de noviembre con el Gran Premio de Malasia, en Sepang.