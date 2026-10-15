Estudiantes de La Plata recibió una noticia adversa en la previa de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo: Marcos Rojo no fue autorizado por Conmebol para disputar la serie.
Marcos Rojo no fue habilitado para jugar la Libertadores y Estudiantes irá al TAS
Conmebol rechazó la inscripción del defensor para la serie ante Flamengo. El club platense cuestionó el criterio aplicado y pedirá una medida cautelar.
El defensor se había incorporado al club en los últimos días y Estudiantes presentó el pedido de inscripción, pero el organismo sudamericano resolvió rechazarlo.
El comunicado de Estudiantes
“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Conmebol resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo”, señaló la institución en un comunicado oficial.
El Pincha sostuvo además que el registro fue realizado “en un todo de acuerdo con la normativa vigente”.
Desde el club remarcaron que no comparten la resolución adoptada y anticiparon que buscarán revertirla por la vía correspondiente.
El cuestionamiento a Conmebol
Estudiantes expresó su “disconformidad” con la decisión y aseguró que existieron antecedentes recientes en los que Conmebol sí autorizó inscripciones presentadas en condiciones similares.
Según el comunicado, en esos casos el organismo emitió dictámenes favorables y permitió el registro de los jugadores.
Por ese motivo, la dirigencia platense considera que Conmebol debió haber aplicado el mismo criterio en el caso de Rojo.
El club recurrirá al TAS
Estudiantes adelantó que llevará la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte.
El objetivo será solicitar una medida cautelar que deje sin efecto la decisión de Conmebol y permita la inclusión del defensor.
Mientras avanza ese reclamo, Rojo no está habilitado para participar de la semifinal ante Flamengo.
Una baja de peso para la serie
La situación representa un contratiempo deportivo para Estudiantes en la antesala de una de las instancias más importantes de la temporada.
Rojo se había sumado como refuerzo para aportar experiencia y jerarquía a la defensa, especialmente de cara a la definición continental.
La resolución del TAS será clave para determinar si existe alguna posibilidad de que el futbolista sea utilizado durante la serie.