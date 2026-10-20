Mariano Navone se quedó con el duelo argentino ante Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a los octavos de final del ATP 250 de Bruselas. El bonaerense, 45° del ranking mundial y octavo preclasificado, se impuso por 7-6 (10) y 6-2 en una hora y 46 minutos.
Navone superó a Cerúndolo y se metió en los octavos del ATP de Bruselas
La Nave ganó por 7-6 (10) y 6-2 tras salvar cuatro set points en el primer parcial. En la próxima ronda enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor.
El partido tuvo su momento decisivo en el primer set. Cerúndolo llegó a estar 5-3 arriba y dispuso de cuatro set points en el tie break, pero Navone logró resistir, dio vuelta el desempate y tomó una ventaja que terminó cambiando el desarrollo del encuentro.
Navone tomó el control
En el segundo parcial, la paridad se mantuvo durante los primeros games, pero Navone encontró mejores respuestas desde el fondo y consiguió dos quiebres consecutivos para despegarse en el marcador.
También sostuvo con solidez su servicio y perdió apenas dos puntos en sus cuatro turnos de saque del set. El 6-2 terminó sellando una clasificación que confirmó su superioridad en el tramo final del partido.
Un historial favorable
Fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, aunque ya se habían cruzado cinco veces en torneos Challenger.
Todos esos partidos fueron sobre polvo de ladrillo y Navone había ganado cuatro de ellos. Ahora extendió esa ventaja en el historial en una superficie diferente, ya que Bruselas se disputa sobre cancha dura bajo techo.
Lo que viene
En octavos de final, Navone enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor, 58° del ranking, que avanzó tras vencer al alemán Max Schoenhaus por 7-6 (3), 6-7 (5) y 7-5.
El ATP 250 de Bruselas reparte 723.435 euros en premios y forma parte de la gira europea de cierre de temporada.
Báez quedó eliminado en Lyon
La jornada también dejó una derrota argentina en el ATP 250 de Lyon. Sebastián Báez cayó por 6-3 y 6-4 ante el francés Pierre-Hugues Herbert y quedó eliminado en la primera ronda.
Herbert, actualmente 290° del mundo, se impuso en sets corridos y frenó al argentino, que buscaba sumar regularidad después de su participación en la gira asiática.