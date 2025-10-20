En Chile

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección argentina y se consagró campeón del Mundial Sub 20

Pese a la derrota, la Argentina, que iba por su séptimo título en un Mundial Sub 20, cerró una gran actuación y volvió a una final en la categoría luego de 18 años. Marruecos, por su parte, consiguió su primer título en un Mundial Sub 20 y se convirtió en la segunda selección africana en ganar esta competición, luego de que lo hiciera Ghana en 2009.