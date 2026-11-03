Un paso trascendental en su carrera y un motivo de orgullo para todo el arbitraje santafesino. Maximiliano Manduca tendrá su debut absoluto en la máxima categoría del fútbol argentino, luego de recibir la designación para formar parte del equipo arbitral que estará presente en el encuentro entre Banfield y Atlético Tucumán.
Maximiliano Manduca llega a la máxima categoría del fútbol argentino
El árbitro de la Liga Santafesina tendrá su debut absoluto en Primera División durante el encuentro que disputarán Banfield y Atlético Tucumán, este viernes, desde las 22, en el estadio Florencio Sola. Una designación que fue recibida con mucha alegría por el ambiente liguista y sus colegas.
El partido se disputará este viernes, a partir de las 22, en el estadio Florencio Sola, escenario que será testigo de un momento muy especial para el representante de la Liga Santafesina de Fútbol.
Manduca cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito liguista y también ha desarrollado una importante labor en distintas competencias y ligas del interior del país. Su recorrido, sostenido a partir del compromiso y la preparación, le permitió alcanzar una oportunidad que representa un reconocimiento a su crecimiento profesional.
Una noticia que celebra toda la Liga
La designación generó una enorme alegría en el ambiente futbolístico de Santa Fe y tuvo repercusión entre sus colegas, que recibieron con satisfacción la posibilidad de ver a un representante de la casa en uno de los principales escenarios del fútbol nacional. Gustavo Rossi, presidente del Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina, manifestó su felicidad por la noticia y puso especial énfasis en las condiciones personales y profesionales del juez.
El mérito de una trayectoria
Rossi no dudó en señalar que esta oportunidad es, fundamentalmente, mérito del propio Manduca, a quien definió como un profesional muy comprometido con su tarea. Su responsabilidad, dedicación y manera de trabajar fueron aspectos destacados por el dirigente arbitral.
Así, el fútbol santafesino suma un nuevo motivo para celebrar. Para Maximiliano Manduca será una noche inolvidable, el comienzo de una nueva etapa y la posibilidad de demostrar en la máxima categoría todo lo construido durante años de trabajo en las canchas del interior.