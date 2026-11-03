Orgullo para el arbitraje santafesino

Maximiliano Manduca llega a la máxima categoría del fútbol argentino

El árbitro de la Liga Santafesina tendrá su debut absoluto en Primera División durante el encuentro que disputarán Banfield y Atlético Tucumán, este viernes, desde las 22, en el estadio Florencio Sola. Una designación que fue recibida con mucha alegría por el ambiente liguista y sus colegas.