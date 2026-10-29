La ilusión de ver a Lionel Messi jugando oficialmente en el fútbol argentino sumó un nuevo capítulo y vuelve a instalarse en el centro de la escena. Según distintas versiones periodísticas surgidas en las últimas horas desde la ciudad de Rosario, la llegada del astro mundial a Newell's Old Boys podría concretarse a partir de enero de 2027, un escenario que reactivó la expectativa del pueblo leproso.
Crecen los rumores sobre un posible regreso de Lionel Messi a Newell's en 2027
Distintos medios de Rosario señalan que el astro argentino tendría decidido vestir la camiseta rojinegra a partir de enero del próximo año. El proyecto institucional, impulsado desde 2024 por la dirigencia del club, vuelve a cobrar fuerza en una movida que involucra a toda la provincia de Santa Fe y al fútbol argentino.
Si bien al día de la fecha no existe un acuerdo firmado ni una confirmación oficial, las especulaciones ganaron trascendencia debido al lazo sentimental e histórico entre el capitán de la Selección Argentina y la entidad del Parque Independencia, donde dio sus primeros pasos en las divisiones infantiles antes de emigrar al FC Barcelona. De concretarse, su retorno no solo significaría un hito deportivo para la institución rosarina, sino también un acontecimiento de impacto global para toda la Liga Profesional.
Esta iniciativa no es fruto de la casualidad ni de un rumor aislado. El interés de la Lepra forma parte de una ingeniería institucional que comenzó a gestarse en 2024 y que tuvo su punto de exposición pública en febrero de 2026, cuando el vicepresidente primero de la entidad, Juan Manuel Medina, reconoció abiertamente que el club trabajaba con la meta fijada en el primer semestre de 2027.
En aquel momento, la cúpula dirigencial de Newell's dejó en claro que una operación de semejante magnitud trasciende los límites de un simple fichaje de fútbol profesional. El proyecto fue concebido como una propuesta integral de la que participan la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe y diversos estamentos del fútbol nacional.
Para que el regreso del campeón del mundo sea viable, la dirigencia viene diagramando un plan estructural que abarca desde la modernización de la infraestructura del Estadio Marcelo Bielsa y del predio de Bella Vista, hasta la confección de un esquema deportivo altamente competitivo y un dispositivo organizativo, logístico y económico capaz de estar a la altura de las exigencias que demanda la presencia de la máxima figura del deporte mundial.