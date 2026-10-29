El sueño Leproso

Crecen los rumores sobre un posible regreso de Lionel Messi a Newell's en 2027

Distintos medios de Rosario señalan que el astro argentino tendría decidido vestir la camiseta rojinegra a partir de enero del próximo año. El proyecto institucional, impulsado desde 2024 por la dirigencia del club, vuelve a cobrar fuerza en una movida que involucra a toda la provincia de Santa Fe y al fútbol argentino.