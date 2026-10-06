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Chile enfrenta a México en Los Ángeles con la mira puesta en una renovación

El Tri y La Roja se enfrentan este martes en Los Ángeles por un nuevo amistoso de la fecha FIFA. Ambos seleccionados aprovecharán el encuentro para probar variantes y evaluar futbolistas de cara a sus próximos compromisos internacionales.

México y Chile se enfrentan en Los Ángeles por un nuevo amistoso internacionalMéxico y Chile se enfrentan en Los Ángeles por un nuevo amistoso internacional
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El Tri y La Roja se enfrentan este martes en Los Ángeles por un nuevo amistoso de la fecha FIFA. Ambos seleccionados aprovecharán el encuentro para probar variantes y evaluar futbolistas de cara a sus próximos compromisos internacionales.

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México y Chile se medirán este martes en Los Ángeles, Estados Unidos, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá como principal atractivo la posibilidad de observar distintas variantes en ambos seleccionados, que continúan preparando sus equipos para los próximos desafíos.

El conjunto mexicano buscará aprovechar la oportunidad para seguir ajustando su funcionamiento, mientras que Chile intentará mostrar una versión renovada bajo la conducción interina de Nicolás Córdova.

México busca ajustar su funcionamiento

El seleccionado mexicano afrontará el amistoso con el objetivo de seguir consolidando su propuesta y encontrar mayor regularidad en su funcionamiento colectivo.

El cuerpo técnico aprovechará la jornada para introducir algunas modificaciones en el equipo titular y evaluar alternativas en diferentes sectores del campo. Entre las novedades aparece Raúl “Tala” Rangel, quien se perfila para ocupar el arco.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira and teammates applaud fans after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Daniel BecerrilMéxico busca afianzarse ante Chile en un amistoso de la fecha FIFA

En defensa, Johan Vásquez e Israel Reyes aparecen como algunas de las principales referencias de una formación que también tendrá variantes en el mediocampo y el ataque.

La presencia de futbolistas como Hirving Lozano y Roberto Alvarado le dará experiencia a un equipo que buscará aprovechar el partido para continuar ganando rodaje.

Chile apuesta por una formación renovada

La Roja, por su parte, llega al encuentro con la intención de dejar atrás la irregularidad y continuar con el proceso de evaluación de jugadores.

Nicolás Córdova prepara modificaciones respecto de anteriores presentaciones y contará con el regreso de Gabriel Suazo en la defensa. También Brayan Cortés aparece como una de las novedades para ocupar el arco.

El entrenador buscará encontrar respuestas en un plantel que combina futbolistas experimentados con jugadores que buscan consolidarse en la selección chilena.

(211010) -- SANTIAGO, 10 octubre, 2021 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Agencia de Noticias de Chile AGENCIAUNO del jugador Ben Brereton, de Chile, festejando su anotación, durante el partido de las Eliminatorias de la CONMEBOL para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, ante Paraguay, celebrado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, Chile, el 10 de octubre de 2021. (Xinhua/Francisco Longa/AGENCIAUNO) (ah) (da)México busca afianzarse ante Chile en un amistoso de la fecha FIFA

En ataque, Chile tendrá como principales referencias a Darío Osorio, Eduardo Vargas y Lucas Cepeda, en una formación que intentará generar mayor peso ofensivo.

Probables formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

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Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Eduardo Vargas, Lucas Cepeda.

Un amistoso para probar variantes

El partido tendrá un marcado carácter de preparación para ambos seleccionados. Más allá del resultado, los entrenadores buscarán obtener conclusiones sobre el rendimiento de sus futbolistas y avanzar en la definición de sus respectivos equipos.

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Para México será una oportunidad de consolidar su propuesta y darle minutos a distintas alternativas, mientras que Chile intentará aprovechar el encuentro para encontrar respuestas y comenzar a construir una nueva etapa.

El duelo en Los Ángeles, además, permitirá medir a dos equipos con estilos diferentes en un escenario internacional y ante un rival de jerarquía.

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