La Tricolor y la Bicolor se enfrentan este martes en el Chase Stadium de Miami, en un partido que les permitirá continuar con la preparación y evaluar variantes. Colombia llega tras empatar con México y perder ante Paraguay, mientras que Perú viene de caer frente a Canadá.
Colombia enfrenta a Perú en Miami en un nuevo amistoso internacional
La Tricolor y la Bicolor se enfrentan este martes en el Chase Stadium de Miami, en un partido que les permitirá continuar con la preparación y evaluar variantes. Colombia llega tras empatar con México y perder ante Paraguay, mientras que Perú viene de caer frente a Canadá.
Colombia y Perú se enfrentarán este martes en Miami, Estados Unidos, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El partido se disputará en el Chase Stadium y será una nueva oportunidad para que ambos seleccionados continúen evaluando alternativas y ajustando sus respectivos equipos.
El encuentro comenzará a las 20:45, hora argentina, y tendrá como protagonistas a dos selecciones sudamericanas que buscan darle continuidad a sus procesos de preparación de cara a los próximos compromisos oficiales.
Colombia busca cerrar la gira con una victoria
El seleccionado colombiano, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, afrontará el encuentro con el objetivo de mejorar las sensaciones que dejó en sus últimas presentaciones.
La Tricolor viene de empatar 1-1 frente a México y posteriormente perdió 1-0 ante Paraguay. Por ese motivo, el duelo ante Perú aparece como una nueva posibilidad para recuperar confianza y cerrar la ventana internacional con un resultado positivo.
Lorenzo también aprovechará el amistoso para introducir modificaciones en la formación y repartir minutos entre distintos integrantes del plantel. La evaluación de alternativas será uno de los principales objetivos del cuerpo técnico.
Perú quiere mejorar su funcionamiento
Perú, por su parte, llega después de una derrota por 2-0 frente a Canadá y buscará aprovechar el compromiso para corregir aspectos de su funcionamiento.
El seleccionado incaico intentará mostrar mayor solidez defensiva y encontrar mejores respuestas en ataque. Para ello, el cuerpo técnico apostará por un equipo con variantes y buscará darle continuidad a algunos futbolistas mientras evalúa otras opciones.
El amistoso ante Colombia representa, además, una oportunidad para sumar experiencia internacional y continuar con la construcción del equipo de cara a los próximos desafíos.
Probables formaciones
Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.
Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera.
Un duelo para seguir ajustando piezas
Más allá del resultado, Colombia y Perú utilizarán el encuentro como una instancia de preparación. La posibilidad de probar jugadores, modificar sistemas y darle minutos a distintas alternativas será central para ambos entrenadores.
En ese contexto, la cita en Miami aparece como un nuevo capítulo de preparación para dos seleccionados que buscarán cerrar la fecha FIFA con mejores sensaciones y continuar delineando sus equipos para los próximos desafíos internacionales.