La Vinotinto se mide este martes con el seleccionado jordano en el King Abdullah International Stadium, en un nuevo amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El equipo sudamericano llega después de empatar sin goles ante Corea del Sur y vencer 2-0 a Irak.
Venezuela busca cerrar con una victoria su gira por Asia ante Jordania
La Vinotinto se mide este martes con el seleccionado jordano en el King Abdullah International Stadium, en un nuevo amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El equipo sudamericano llega después de empatar sin goles ante Corea del Sur y vencer 2-0 a Irak.
Venezuela afrontará este martes un nuevo compromiso internacional cuando se enfrente con Jordania en el King Abdullah International Stadium. El encuentro forma parte de la fecha FIFA y será el tercer partido de la gira que la selección sudamericana realiza por territorio asiático.
El conjunto dirigido por Fernando Batista buscará cerrar la serie de amistosos con una nueva actuación positiva, después de haber conseguido un triunfo frente a Irak y un empate sin goles ante Corea del Sur.
Más allá del resultado, el partido representa una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico continúe evaluando futbolistas y variantes tácticas, con la mirada puesta en las próximas competencias oficiales.
Venezuela llega con una victoria y un empate
La Vinotinto comenzó esta gira internacional con una victoria por 2-0 frente a Irak. Posteriormente, igualó 0-0 ante Corea del Sur, en un encuentro en el que logró mantener su arco en cero frente a un rival de mayor exigencia.
Ahora, el seleccionado venezolano buscará trasladar ese rendimiento a un nuevo escenario y terminar la fecha FIFA con otra presentación convincente.
El amistoso también permitirá darle minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel y continuar con el proceso de renovación y preparación del equipo.
Jordania busca recuperarse ante su público
Del otro lado estará Jordania, que intentará aprovechar la localía para volver a la senda del triunfo.
El seleccionado jordano viene de igualar 1-1 frente a Siria y atraviesa una serie de resultados adversos ante rivales de diferentes características. En sus últimos compromisos se enfrentó, entre otros, con Argentina, Argelia, Austria y Colombia.
El encuentro ante Venezuela le permitirá al equipo local continuar con su preparación y probar alternativas de cara a los próximos desafíos internacionales.
Probables formaciones
Venezuela: Cristopher Varela (o Joel Graterol); Román Davis, Jordan Osorio, Bianeider Tamayo y Juan David Sánchez; Daniel Pereira, Nicola Profeta y Marco Libra; Edson Tortolero, Gleiker Mendoza y Jovanny Bolívar.
Jordania: Abu Laila; Nasib, Abu Dahab, Al-Arab y Abu Taha; Haddad, Al-Rawabdeh y Al-Rashdan; Olwan, Al-Fakhouri y Azaizeh.
Un nuevo ensayo para la Vinotinto
El amistoso ante Jordania se presenta como otra instancia de preparación para Venezuela, que continúa sumando rodaje internacional y evaluando distintas alternativas dentro de su plantel.
Con dos partidos ya disputados en esta gira, el equipo sudamericano intentará cerrar la fecha FIFA con una victoria que le permita reforzar las buenas sensaciones dejadas ante Irak y Corea del Sur.