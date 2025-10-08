Miguel Ángel Russo y Rosario Central: cinco regresos, una pasión

Miguel Ángel Russo fue más que un entrenador para Rosario Central. A lo largo de 26 años, protagonizó cinco ciclos distintos al frente del “Canalla”, en los que dirigió 269 partidos oficiales. El último, coronado con la Copa de la Liga 2023, fue el más exitoso de todos. Pero su vínculo con Arroyito se sostuvo en el tiempo por algo más profundo que los resultados.
Fallecido este miércoles a los 69 años, Russo supo ser para Central un líder confiable, un formador, un hombre que siempre volvía cuando más se lo necesitaba.
Russo, campeón con Central: la Copa de la Liga 2023 fue su coronación
El debut y la Conmebol de Da Silva
Su primer paso por Central se dio en 1997. Llegó sobre el cierre del Clausura y, con Rubén “Polillita” Da Silva como figura, potenció al equipo para alcanzar un destacado 3° puesto en el Apertura. Esa campaña lo clasificó a la Copa Conmebol 1998, donde el club volvió al plano internacional.
Tras una breve experiencia en España, Russo regresó en 2002. Con Luciano Figueroa como goleador (17 tantos), el equipo fue 4° en el Clausura 2003 y goleó 7-2 a Boca en el cierre del torneo. Clasificó a la Libertadores 2004, donde llegó hasta octavos.
La imagen de Miguel Ángel Russo en el momento del pitazo final en el clásico rosarino.
Salvación agónica y ascenso glorioso
En 2009, asumió nuevamente para evitar el descenso. Central debió jugar la promoción ante Belgrano y, tras ganar 1-0 en Córdoba y empatar 1-1 en Arroyito, logró quedarse en Primera. Aunque no renovó, había cumplido con creces.
En 2012 volvió para asumir en la B Nacional. Con 74 puntos, fue campeón y devolvió al club a la élite. Aunque en 2014 dejó el cargo tras un desgaste acumulado, esa etapa dejó un subcampeonato en Copa Argentina y una base de juego que perduró.
Russo, un canalla más
El título más esperado: Copa de la Liga 2023
El último ciclo de Russo, iniciado en 2023, fue consagratorio. Con figuras como Malcorra, Campaz y el arquero Broun, Central avanzó a cuartos tras vencer a Arsenal. Eliminó a Racing y River por penales, y en la final venció 1-0 a Platense con un gol inolvidable de Maximiliano Lovera.
Fue el primer título nacional para Russo como DT de Central, y un broche dorado para su historia canalla.
Russo, campeón.
Un lugar eterno en el corazón auriazul
Miguel Ángel Russo fue el segundo técnico con más partidos en la historia de Rosario Central (269) y el tercero con más triunfos (109). Dirigió en la A, en la B, en copas nacionales e internacionales. Y dejó una huella profunda, que hoy late con fuerza en cada hincha.
Se fue un caballero del fútbol, un hombre que entendió al club como pocos y que lo defendió siempre con dignidad y compromiso.
