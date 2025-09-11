Alivio en Boca

Russo volvió a la Bombonera y se ilusiona con viajar a Rosario para dirigir ante Central

El entrenador de Boca se recupera de la infección urinaria que lo tuvo internado tres días y volvió a las prácticas. Resta la aprobación médica para que pueda subirse al avión rumbo a Rosario y estar el domingo en el Gigante de Arroyito.