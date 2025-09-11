Russo volvió a la Bombonera y se ilusiona con viajar a Rosario para dirigir ante Central

El regreso de Miguel Ángel Russo al trabajo fue la mejor noticia para Boca. Este jueves, el DT estuvo en la práctica en la Bombonera tras recibir el alta médica y completar su recuperación en su casa. La escena llenó de alivio al plantel y a los hinchas, que aguardaban señales positivas de su salud.
Mirá tambiénMiguel Ángel Russo recibió el alta médica tras superar una infección urinaria
Russo había sido internado la semana pasada por una infección urinaria que encendió las alarmas. Paciente oncológico desde 2017, su estado inmunodeprimido lo obliga a extremar cuidados. Tras el triunfo ante Aldosivi, donde se lo vio sin energía, el cuerpo médico decidió su internación preventiva.
Ahora, Russo retomó la conducción del plantel y supervisa la preparación para el choque con Rosario Central. La gran incógnita es si podrá viajar para estar en el banco del Gigante de Arroyito, en un partido clave en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Definición del equipo para Arroyito
Durante su ausencia, Claudio Úbeda estuvo al frente de los entrenamientos y mantuvo contacto diario con el DT. Con la vuelta de Russo, se perfila el once: Brey en el arco por el lesionado Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco en la defensa; Aguirre, Paredes, Battaglia y Palacios en el medio; Merentiel y Cavani en la delantera.
¿La despedida en el Gigante?
En Rosario esperan con expectativa su presencia. Russo dejó un gran recuerdo en Central, donde fue campeón en 2023. Si recibe la luz verde de los médicos, podría vivir un partido muy especial, quizás el último en el Gigante de Arroyito. Boca y sus hinchas lo quieren de vuelta en el banco cuanto antes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.